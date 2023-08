Weltbank setzt Zahlungen an den Niger nach Putsch vorerst aus

WASHINGTON (dpa-AFX) - Angesichts des Militärputsches im Niger hat die Weltbank Zahlungen an das Land bis auf Weiteres ausgesetzt. Das teilte die Weltbank am Mittwoch in Washington mit. Ausnahme seien Partnerschaften mit dem Privatsektor, die "mit Vorsicht" fortgesetzt würden. "Wir sind alarmiert über die Versuche, die demokratisch gewählte Regierung im Niger zu stürzen", hieß es in der Stellungnahme. Die Weltbank werde die Lage weiter genau beobachten.

Im Niger hatten Offiziere der Präsidialgarde in der vergangenen Woche den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum festgesetzt und für entmachtet erklärt. Der Kommandeur der Eliteeinheit, General Abdourahamane Tiani, ernannte sich im Anschluss selbst zum neuen Machthaber. Kurz nach Tianis Machtübernahme setzten die Putschisten die Verfassung außer Kraft und lösten alle verfassungsmäßigen Institutionen auf.

Nach Militärputschen in Mali und Burkina Faso seit 2020 war der Niger das letzte der drei Nachbarländer in der Sahelzone, das von einer demokratisch gewählten Regierung geführt wurde. Der Niger mit seinen rund 26 Millionen Einwohnern ist eines der ärmsten Länder der Welt./jac/DP/he