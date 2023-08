30-jährige Rendite USA - Wieder über der Marke von 4 %

Oftmals betonen wir an dieser Stelle den besonderen Charme hoher Zeitebenen. Grundlage dieser Hypothese ist, dass sich die wirklich relevanten Trends auch hier niederschlagen und der langfristige Zeithorizont regelmäßig für einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn sorgt. Ein gutes Beispiel für unsere Vorgehensweise liefert derzeit der Chartverlauf der 30-jährigen Rendite USA. Nach dem dynamischen Zinsanstieg seit dem Frühjahr 2020 kam es im 4. Quartal 2022 hier zu einer Konsolidierung. Letztere dürfte nun abgeschlossen sein, denn der 30-jährigen Rendite gelang zuletzt der Sprung über die 4 %-Marke. Warum ist dieses Level so wichtig? Ganz einfach: Seit Dezember vergangenen Jahres hat das Zinsbarometer praktisch in jedem Monat in diesem Bereich sein Monatshoch ausgeprägt (siehe Chart). Darüber hinaus harmoniert dieses Schlüssellevel auch noch bestens mit dem Renditehoch vom Dezember 2013. Entsprechend könnte die Rückeroberung dieser Hürde den Startschuss für einen Anlauf auf das letztjährige Zinshoch bei 4,42 % geliefert haben. Per Saldo spricht der Kursverlauf für eine Fortsetzung des (Aufwärts-)trends der letzten Jahre.

30-jährige Rendite USA (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 30-jährige Rendite USA

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

