DAX® - Klassische Sommerkorrektur?

Der August präsentiert sich bisher ganz klar von der verhaltenen Seite. So haben die gestern beschriebenen, negativen Kursmuster in Form des jüngsten „swing highs“ sowie des „roten Blocks“ die erwarteten Anschlussabgaben nach sich gezogen. Dabei musste der DAX® sogar eine Abwärtskurslücke (16.240 zu 16.141 Punkte) hinnehmen. In der Folge stabilisierte sich das Aktienbarometer allerdings – und zwar im Bereich der diskutierten Kreuzunterstützung aus der 50-Tages-Linie (akt. bei 16.040 Punkten) und dem Tief vom 26. Juli bei exakt 16.000 Punkten. Genau diese Bastion dürfte zu Handelsbeginn erneut „im Feuer“ stehen. Aus charttechnischer Sicht ist es weiterhin essentiell, diese Unterstützungen zu verteidigen. Ansonsten definieren die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 15.600 Punkten bzw. das Julitief bei 15.456 Punkten die nächsten Rückzugsmarken. Etwas mehr Vorsicht scheint generell angebracht zu sein, da der Korrekturmodus inzwischen auch in den USA angekommen ist. Schließlich liegen beim S&P 500® und beim Nasdaq-100® ebenfalls Abwärtsgaps vor. Um den verhagelten August-Auftakt dagegen vergessen zu machen, müsste der DAX® zumindest das gestrige Abwärtsgap schließen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

