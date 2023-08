DAX rutscht unter 16.000 Punkte – Unsicherheiten aus den USA belasten – NFPS voraus

Der DAX 40 rutscht am Donnerstag unter die psychologisch bedeutende Marke von 16.000 Punkten. Damit könnte das heimische Börsenbarometer den vierten Tag in Folge an Wert verlieren. Anleger stecken damit nach der zuletzt fulminanten Kursrallye weiter ihre Gewinne ein. Nach der Herabstufung der Bonität für die USA gehen Markakteure lieber auf Nummer sicher. Zudem dürften die US-Arbeitsmarktdaten ihre Schatten vorauswerfen.

Vereinigte Staaten: Herabstufung der Kreditwürdigkeit belastet zusehends

Die Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit der USA herabgestuft. So sank die Bonitätsbewertung von der Spitzennote „AAA“ auf „AA+“. Als Hintergrund verwies Fitch auf die Verschlechterung der Haushaltslage in den kommenden drei Jahren. Auch die hohe Staatsverschuldung wurde als Grund angeführt.

Demnach hätten sich die „Standards der Regierungsführung“ in den letzten zwei Dekaden stetig verschlechtert. Gemeint damit ist der schwelende und sich wiederholende Streit um die Schuldenobergrenze. Die Unsicherheit darüber lässt Anleger Wertpapiere derzeit mit spitzen Fingern anfassen.