Devisen: Eurokurs gibt zum US-Dollar weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag gefallen und hat damit an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0921 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0985 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter verwiesen auf eine Dollar-Stärke, die den Euro im Gegenzug belastet hat. Obwohl die Ratingagentur Fitch den USA die Top-Bewertung entzogen hat, konnte die amerikanische Währung bereits den zweiten Tag in Folge zulegen. Unter anderem sorgten Kursverluste an den Aktienmärkten für eine stärkere Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen wie den US-Dollar.

Leichte Kursverluste zum Dollar zeigten sich am Morgen auch beim britischen Pfund. Im Tagesverlauf steht die Zinsentscheidung der britischen Notenbank auf dem Programm. Es wird allgemein erwartet, dass die Bank of England den Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation weiter anheben wird./jkr/zb