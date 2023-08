dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Schwäche setzt sich fort

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHE SETZT SICH FORT - Die runde Marke von 16 000 Punkten im Dax ist am Donnerstag erneut in Gefahr. Zwei Stunden vor dem Handelsstart auf Xetra taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit minus 0,21 Prozent auf 15 987 Punkten. Es zeichnet sich damit der vierte Tag in Folge mit Verlusten ab. Der als schwacher Börsenmonat gefürchtete August wird seinem Ruf bislang gerecht. Nach dem weiteren Rekordhoch am Montag bei 16 528 Punkten hatten die Dax-Anleger am Tag darauf erst einmal Gewinne mitgenommen. Die anschließend erfolgte Abstufung der Bonität für die USA durch die Ratingagentur Fitch hatte aber niemand auf der Rechnung. Sie verstärkte die Gewinnmitnahmen. In den USA ging es für die Aktien-Indizes am Vortag daher kräftig bergab und auch in Asien dominieren die Minus-Vorzeichen, sodass die Vorgaben aus Übersee für den hiesigen Markt negativ sind.

USA: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - Die US-Börsen haben zur Wochenmitte mit teils hohen Verlusten auf die Bonitätsabstufung der Vereinigten Staaten durch die Ratingagentur Fitch reagiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Mittwoch 0,98 Prozent auf 35 282,52 Punkte. Am Vortag war der Dow noch auf den höchsten Stand seit Februar vergangenen Jahres geklettert. Nun aber nahmen Anleger Kursgewinne mit.

ASIEN: - ETWAS SCHWÄCHER - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Donnerstag etwas schwächer tendiert. Der Entzug der Top-Bonität der USA durch die Ratingagentur Fitch wirkt weiter nach. Auch in den USA sorgte der Schritt für deutliche Kursverluste. In Japan sank der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 1,3 Prozent. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, büßte 0,02 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um 0,06 Prozent.

DAX 16020,02 -1,36% XDAX 15993,40 -1,54% EuroSTOXX 50 4336,50 -1,61% Stoxx50 3962,86 -1,31% DJIA 35282,52 -0,98% S&P 500 4513,39 -1,38% NASDAQ 100 15370,74 -2,21%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,24 -0,21%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0933 -0,05% USD/Yen 143,61 0,20% Euro/Yen 157,02 0,15%

ROHÖL:

Brent 83,25 0,05 USD WTI 79,52 0,03 USD

