Ende der Hängepartie bei Regierungsbildung in Thailand offen

Bangkok (Reuters) - In Thailand ist ein Ende der Hängepartie bei der Wahl eines neuen Regierungschefs nicht in Sicht.

Zunächst müsse ein für den 16. August angekündigtes Urteil des Verfassungsgerichts abgewartet werden, kündigte Parlamentspräsident Muhamad Noor Matha am Donnerstag in Bangkok an. Damit kann auch drei Monate nach der Parlamentswahl keine neue Regierung installiert werden.

Die Wahl am 14. Mai hatte der Oppositionspolitiker Pita Limjaroenrat klar gewonnen, der die Herrschaftsstrukturen in Thailand reformieren möchte. Der 42-Jährige will unter anderem Wirtschaftsmonopole zerschlagen, die Wehrpflicht abschaffen und Generäle aus der Politik drängen. Besonders umstritten ist die Ankündigung seiner Partei, Artikel 112 des Strafgesetzbuchs zu reformieren, der Beleidigungen der Monarchie mit bis zu 15 Jahren Gefängnis vorsieht.

Während die von dem 42-Jährigen angeführte Koalition im neu gewählten Parlament genügend Rückhalt hat, blockierte der von dem Militär bestimmte Senat die Wahl Pitas zum Ministerpräsidenten. Pitas Partei Move Forward legte dagegen Beschwerde vor dem Verfassungsgericht ein, das in zwei Wochen über den Fall entscheiden will. Die zweitstärkste Partei Pheu Thai hatte am Mittwoch erklärt, sie werde versuchen, ein neues Bündnis ohne Move Forward zu bilden und den Immobilienmagnaten Srettha Thavisin für das Amt des Ministerpräsidenten vorschlagen.

