EQS-News: ALPHA Augmented Services AG: Alpha Augmented Services AG schließt Partnerschaft mit internationalem Logistikunternehmen Scan Global Logistics

Alpha Augmented Services AG schließt Partnerschaft mit internationalem Logistikunternehmen Scan Global Logistics Zug (Schweiz), den 3. August 2023. Alpha Augmented Services AG (Alpha Augmented Services), ein Innovationsführer für softwaregestützte Transportoptimierung, und der globale Full-Service-Logistikdienstleister Scan Global Logistics A/S (SGL) sind eine Geschäftspartnerschaft eingegangen. Scan Global Logistics wird künftig die KI-gestützte Softwarelösung von Alpha Augmented Services nutzen und in sein Produktangebot für potenzielle und bestehende Kunden integrieren. Im Rahmen der Partnerschaft haben Kunden von SGL künftig die Möglichkeit, ihre Logistikkosten und die CO2-Emissionen durch KI-basierte Optimierung von Warentransport und -verpackung signifikant zu reduzieren. Scan Global Logistics ist ein etablierter, schnell wachsender Logistikdienstleister mit globalem Track Record und dem klar definierten Ziel, die Logistikwelt zu vereinfachen. Dieses Ziel wird auch durch die aktuelle Partnerschaft mit Alpha Augmented Services unterstützt. Massimo Rossetti, CEO von Alpha Augmented Services: „Die Partnerschaft mit Scan Global Logistics ist ein weiterer Meilenstein bei der Marktdurchdringung unseres Produkts. Wir freuen uns, dass wir mit einem so starken, global aufgestellten und schnell wachsenden Partner zusammenarbeiten. Wir ergänzen uns ideal, da SGL nicht nur sämtliche Transportwege, sondern die Logistik und Lieferketten insgesamt abdeckt. Das ist auch der Ansatz bei unserer KI-basierten Lösung. Gemeinsam können wir so Kunden auf der ganzen Welt eine weitere Optimierung ihrer gesamten Lieferkette ermöglichen, die ökologische und ökonomische Vorteile in hervorragender Weise kombiniert.“ Mads Drejer, COO und CCO von Scan Global Logistics: „Mit der Lösung von Alpha Augmented Services können wir unser Leistungs- und Produktangebot für alle Kunden weltweit weiter verbessern. Die Lösung ist schnell und reibungslos in bestehende Prozesse integrierbar und bedarf – weil sie ein SaaS-Modell ist – keiner hohen Anfangsinvestitionen. Der wirtschaftliche ROI ist hoch und unsere Kunden wissen damit, dass gleichzeitig sofort der CO2-Ausstoss vermindert wird. Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeit gehen so Hand in Hand. Die Optimierung von Transport und Verpackung ist ein Bereich, der nach unserer Meinung deutlich mehr Aufmerksamkeit von allen Parteien entlang der Lieferkette verdient.“ Über Alpha Augmented Services Alpha Augmented Services wurde von erfahrenen internationalen Logistikspezialisten und Experten für Künstliche Intelligenz gegründet und wird von hochkarätigen Investoren und Gründern von globalen Milliardenunternehmen im Verkehrs- und Logistikbereich finanziert und unterstützt. Das Ziel von Alpha Augmented Services ist es, ökonomische und ökologische Verbesserungen in der Logistikbranche zu forcieren und damit einen signifikanten Beitrag zu Klimaschutz und Reduktion der Schadstoffemission zu leisten. Die Lösung von Alpha Augmented Services erkennt teure und ineffiziente Leerräume in der Logistik und beseitigt diese, indem beispielsweise die passende Containergröße ermittelt wird, Paletten optimiert gepackt oder die perfekte Mengenauslastung beziehungsweise Warenanordnung pro Versandprozess errechnet wird. Im Ergebnis kann so jeder dritte Container, der heute auf dem Seeweg transportiert wird, eingespart werden. Dabei lässt sich die Lösung von Alpha Augmented Services problemlos in bestehende Abläufe integrieren. Innerhalb weniger Wochen ist die Anwendung implementiert und einsatzbereit. Weitere Informationen zum Unternehmen finden sie unter: www.alphaaugmented.com Über Scan Global Logistics Scan Global Logistics hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt der Logistik jeden Tag ein Stückchen einfacher zu machen. Als Full-Service-Logistikdienstleister hat das Unternehmen einen weltweite Track Record vorzuweisen. SGL bietet End-to-End-Logistiklösungen mit einer breiten Palette von Dienstleistungen auf dem Luft-, See-, Schienen- und Straßenweg sowie in der Lagerhaltung oder einer Kombination davon. Tief in der DNA des Unternehmens verwurzelt ist die "Can-do-Attitude", die jede Herausforderung als Chance sieht, mehr zu tun, sich zu verbessern und zu. Mit einem globalen Netzwerk, das sich über sechs Kontinente und mehr als 3500 Mitarbeitern in über 160 Büros erstreckt, arbeitet das Unternehmen daran, weltweit maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Dabei legt SGL großen Wert darauf, eine inhaltvolles Arbeitsumfeld zu schaffen, das auf den Unternehmenstugenden Respekt, Integrität, Unternehmertum und Spaß basiert. Für weitere Informationen besuchen Sie www.scangl.com and LinkedIn Sie www.scangl.com und LinkedIn Pressekontakt Alpha Augmented Services AG edicto GmbH Ralf Droz / Axel Mühlhaus alpha@edicto.de Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt Tel. +49 (0)69 90550554

