Europas Börsen bleiben auf Korrekturkurs

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Aktienmärkte in Europa weiten am Donnerstag ihre Verluste vom Vortag aus.

Der deutsche Leitindex Dax bröckelte am Vormittag gut ein Prozent auf 15.841 Punkte ab und ließ damit seine kürzlich erreichte Rekordhochs weit hinter sich. Sein europäisches Pendant, der EuroStoxx50, verlor genauso viel auf 4286 Punkte.

Die Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Fitch am Dienstagabend sei dabei nur ein Impuls für eine längst fällige Korrektur, sagte Jürgen Molnar, Stratege vom Broker RoboMarkets. "Denn ganz praktisch wird sich nichts an dem Umstand ändern, dass die Investoren rund um den Globus die Staatsanleihen der größten Volkswirtschaft in ihren Portfolios haben müssen, egal ob mit dem Rating AA+ oder AAA", erklärte der Experte. "Ein Land, dass sich in seiner eigenen Währung verschulden und mit dieser hohen internationalen Wettbewerbsfähigkeit wirtschaftlich weiter stark wachsen kann, wird nicht pleite gehen."

ÖL GIBT NACH - ANLEIHERENDITEN STEIGEN NACH US-JOBDATEN

Die Investoren warteten nun auf den Zinsentscheid der Bank of England (BoE) um 13 Uhr (MESZ). Im Juni hatte die britische Zentralbank ihren Leitzins um 50 Basispunkte angehoben. "Der damit verbundene deutliche Anstieg der Zinserwartungen war aus unserer Sicht jedoch übertrieben", schrieben die Experten der Commerzbank. "Vielmehr sehen wir die BoE als eine eher zögerliche Notenbank, die das erstbeste Argument nutzen dürfte, um den Leitzins nur gerade so weit anzuheben, wie es nötig ist, um die Inflationserwartungen im Zaum zu halten." Von Reuters befragte Experten gehen davon aus, dass die BoE die Zinsen nun um einen viertel Prozentpunkt auf 5,25 Prozent erhöht.

Die Verunsicherung nach der Herabstufung des Kredit-Ratings der USA drückte unterdessen Öl. Die Preise für die Nordsee-Sorte Brent und die leichte US-Sorte WTI lagen leicht im Minus bei 82,96 beziehungsweise 79,31 Dollar pro Barrel (159 Liter). "Da der Ölpreis im vergangenen Monat stetig gestiegen ist, war er reif für einen Rückschlag", sagte Edward Moya, Analyst beim Handelshaus Oanda.

Aus den Depots flogen auch Staatsanleihen. Im Gegenzug zu den fallenden Kursen stiegen die Renditen. Die zehnjährigen US-Bonds rentierten mit 4,147 Prozent nach 4,078 Prozent am Mittwoch. Die Rendite der Bundesanleihen mit der gleichen Laufzeit stieg auf 2,557 von zuvor 2,507 Prozent. Das sei dem stärker als erwartet ausgefallenen Stellenzuwachs in der US-Privatwirtschaft im Juli zuzuschreiben, sagte Ulrich Stephan, Chefstratege der Deutschen Bank.

KONZERNBILANZEN WEITERHIN UNEINHEITLICH

Im Fokus bei den Unternehmen blieben Finanzen und Prognosen, die erneut uneinheitlich ausfielen. So verloren die Aktien der Lufthansa, des Halbleiter-Konzerns Infineon, des Autobauers BMW nach Vorlage von Zahlen zwischen gut zwei und knapp fünf Prozent. Die Titel des Kosmetikherstellers Beiersdorf, des Online-Modehändlers Zalando und des Pharmakonzerns Merck legten dagegen zwischen 2,6 und 8,6 Prozent zu.

Gefragt in Paris war die Aktie von Societe Generale, die um 2,4 Prozent vorrückte. Eine niedrige Risikovorsorge für Kreditausfälle und ein scharfes Kostenmanagement stützen die Ergebnisse von Frankreichs drittgrößter Bank. Der Nettogewinn lag im zweiten Quartal mit 900 Millionen Euro deutlich über den von der Bank erhobenen Analystenschätzungen von im Schnitt 670 Millionen Euro.

In Brüssel kletterten Anheuser-Busch InBev um 4,5 Prozent. Eine gestiegene Biernachfrage in einigen Kernmärkten und höhere Preise haben den Gewinn des weltgrößten Brauereikonzerns angekurbelt.

(Bericht von Zuzanna Szymanska. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)