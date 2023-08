EZB-Direktor Panetta sieht weitere Zinsanhebungen eher skeptisch

Frankfurt (Reuters) - EZB-Direktor Fabio Panetta betrachtet weitere Zinserhöhungen der Euro-Notenbank eher mit Skepsis.

Die Europäische Zentralbank (EZB) befinde sich in einer Phase, in der die Inflation bereits sinke und die wirtschaftlichen Schocks abklingen, aber die schon erfolgte geldpolitische Straffung noch nicht voll zum Tragen gekommen sei, sagte Panetta am Donnerstag auf einem Webinar der Mailänder Bocconi Universität. Die EZB müsse die Senkung der Inflation richtig angehen. In der gegenwärtigen Situation könne Beharrlichkeit in der Geldpolitik mehr an Bedeutung gewinnen als weitere Zinsschritte nach oben.

"Die Betonung der Beharrlichkeit kann in der gegenwärtigen Situation besonders wertvoll sein", sagte Panetta. Denn der Leitzins liege in etwa auf dem Niveau, das notwendig sei, um mittelfristig Preisstabilität zu gewährleisten. Zudem sei das Risiko, dass die Inflationserwartungen aus dem Ruder laufen, gering. Auch seien die Inflationsrisiken ausgewogen und die Wirtschaftstätigkeit schwach. "Unter diesen Bedingungen könne sich das Risiko einer Übertreibung erhöhen, sollte ausschließlich auf ein aggressives Vorgehen bei Zinserhöhungen gesetzt werden", sagte er.

(Bericht von Frank Siebelt, redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)