Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Anklage gegen Donald Trump

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Anklage gegen Donald Trump:

"So sehr Trump die republikanische Hardcore-Basis im Griff hat, so sehr stößt er auch Wechselwähler und erst recht Demokraten ab. Viele liberale Wahlstrategen sind deshalb davon überzeugt, dass den Demokraten nichts Besseres passieren könnte als eine Wiederholung des Duells von Joe Biden mit Trump, der unter dem juristischen Dauerbeschuss noch ichfixierter und extremer werden dürfte. So scheint die Wahrscheinlichkeit, dass Trump auf absehbare Zeit im Gefängnis landet, auch nach dieser Anklage eher gering. Aber die Chancen, dass sein rationaler und trotz mancher Schwächen verlässlicher Nachfolger sein Amt behalten kann, sind gestiegen."/yyzz/DP/ngu