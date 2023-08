Westafrikanischer Wirtschaftsblock Ecowas schickt Delegation nach Niger

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Camillus Eboh

Niamey/Abuja (Reuters) - Eine Woche nach dem Putsch im Niger hat die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas eine Delegation in das Mitgliedsland entsandt.

Sie werde von dem früheren Militärchef Nigerias, Abdulsalami Abubakar geleitet, teilte der Ecowas-Kommissar für politische Angelegenheiten, Frieden und Sicherheit, Abdel-Fatau Musah, am Mittwoch mit. Alle Optionen seien auf dem Tisch, auch die militärische. Diese sei zwar die letzte Möglichkeit. Man sei jedoch auch darauf vorbereitet, sagte Musah in Nigerias Hauptstadt Abuja. "Wir müssen zeigen, dass wir nicht nur bellen, sondern auch beißen können." Unterdessen brachten europäische Staaten ihre Bürger aus dem Niger.

Die Machtübernahme des Militärs hat Sorgen um die Sicherheit in der gesamten Sahel-Zone geschürt. Es ist der siebte Putsch in weniger als drei Jahren in West- und Zentralafrika. Ecowas hat die Wiedereinsetzung der alten Regierung gefordert und Sanktionen verhängt. Unter anderem wurden alle Finanztransaktionen gestoppt und nationale Vermögenswerte eingefroren. Auch sonst erhöhte sich der Druck auf die Putschisten: Nigeria kappte Stromlieferungen, die Weltbank kündigte an, Auszahlungen nur noch an den Privatsektor zu leisten. Dagegen haben die Militärregierungen in den Nachbarländern Burkina Faso und Mali den Putschisten im Niger ihre Unterstützung erklärt.

In Paris landeten zunächst zwei französische Militärmaschinen mit mehr als 350 Franzosen und zahlreichen Bürgern anderer Staaten an Bord. Darunter seien auch mehr als 40 Deutsche gewesen, teilte Außenministerin Annalena Baerbock mit. Ein italienisches Militärflugzeug mit 87 Evakuierten an Bord traf in Rom ein. Auch Spanien hat eine Evakuierung angekündigt. Die deutschen Zivilisten, die wollten, würden in Sicherheit gebracht, erklärte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Die Sicherheit und Versorgung der rund 100 Bundeswehr-Soldaten sei nicht bedroht. Die Bundeswehr ist wie mehrere andere westliche Staaten im Rahmen internationaler Einsätze im Niger stationiert, um den Kampf gegen Islamisten in der Sahel-Region zu unterstützen.

Die Putschisten öffneten ihrerseits wieder die Grenzen zu einigen Nachbarländern. Die Land- und Luftgrenzen zu Algerien, Burkina Faso, Mali, Libyen und Tschad seien wieder offen, sagte ihr Sprecher Oberst Amadou Abdramane in einer Fernsehansprache. Die neuen Militärmachthaber hatten das Land am Mittwoch voriger Woche abgeriegelt, als sie den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum abgesetzt hatten. Die Präsidentengarde hatte geputscht und die Armee sich ihr später angeschlossen. Die Wahl Bazoums im Jahr 2021 war der erste demokratische Machtwechsel in dem bitterarmen Land, in dem das Militär seit der Unabhängigkeit von Frankreich 1960 nun fünf mal geputscht hat.