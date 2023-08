ZALANDO - Über 8 % im Plus: Gewinnwachstum überzeugt Anleger, Aktie nimmt Kurs auf zentrale Hürde

Zalando SE - WKN: ZAL111 - ISIN: DE000ZAL1111 - Kurs: 30,950 € (XETRA)

Zalando erzielt im 2. Quartal einen Umsatz von €2,56 Mrd (VJ: €2,62 Mrd, Analystenprognose: €2,57 Mrd), ein GMV von €3,72 Mrd (VJ: €3,79 Mrd), ein Ebit (bereinigt) von €144,8 Mio (VJ: €77,4 Mio, Prognose: €125,9 Mio) und einen Nettogewinn von €56,6 Mio (VJ: €14,0 Mio, Prognose: €63,4 Mio). Im Ausblick auf 2023 erwartet Zalando nun einen Umsatz in der unteren Hälfte der Spanne von -1% bis +4% (bisher: Spanne von -1% bis +4%), ein GMV-Wachstum in der unteren Hälfte der Spanne von 1% bis 7% (bisher: 1% bis 7%) und ein Ebit (bereinigt) von €300 bis €350 Mio (bisher: €280 bis €350 Mio). Quelle: stock3 Börsen-Live-Ticker

Mit den guten Zahlen im Rücken beenden die Bullen heute die kurzfristige Korrektur der Zalando-Aktie, die nach dem Erholungshoch bei 32,17 EUR in der letzten Woche begonnen hatte. Zuvor war den Käufern ein kleiner Doppelboden am Abwärtszielbereich bei 24,82 EUR gelungen und unmittelbar die erste Chance auf eine Trendwende genutzt worden.

Zentrale Barriere bei 32,84 EUR

Der heutige Anstieg könnte sich jetzt bis an die markante Kursbarriere bei 32,84 EUR fortsetzen. Das Tief der ersten Verkaufswelle des Jahres stellt eine massive Hürde dar. Entsprechend bullisch wäre ein Anstieg über diesen Widerstand. In der Folge könnte die Aktie direkt an die 37,37-EUR-Marke steigen. Nach einer kurzen Gegenbewegung wäre auch die Hürde bei 39,22 EUR erreichbar.

Sollten die Bullen dagegen an der 32,84-EUR-Marke scheitern oder die Zalando-Aktie zuvor unter 28,17 EUR einbrechen, dürften die Erholungschancen stark schrumpfen. Zunächst wäre in diesem Szenario ein Rückgang auf 25,50 EUR zu erwarten. Doch auch eine Reaktivierung des Abwärtstrends mit Zielen bei 22,30 und 19,18 EUR wäre im bärischen Fall nicht mehr auszuschließen.

Zalando Chartanalyse (Tageschart)

Besucht mich auch auf stock3 Terminal, werdet Follower und erhaltet weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei stock3 Trademate versorge ich Euch zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und verantworte das Musterdepot "Gehebeltes Swing-Trading".

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)