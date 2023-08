"Zelda" haucht Nintendos betagter Switch-Konsole neues Leben ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tokio (Reuters) - Der Erfolg von "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" hat den Absatz der Spielekonsole Switch von Nintendo noch einmal angekurbelt.

Im abgelaufenen Quartal seien 3,91 Millionen Geräte verkauft worden - etwa eine halbe Million mehr als vor Jahresfrist, teilte der japanische Unterhaltungskonzern am Donnerstag mit. Damit summiert sich der Absatz während der bislang siebenjährigen Bauzeit auf insgesamt fast 130 Millionen Stück.

"Ich denke, sie werden sich in diesem Geschäftsjahr durchbeißen und das letzte bisschen Saft aus diesem System herauspressen, um dann die Spannung für die neue Hardware aufzubauen", sagte Serkan Toto, Gründer der Beratungsfirma Kantan Games. Diese werde im kommenden Jahr erwartet. Die Hauptkonkurrenten Sony und Microsoft hatten die neuesten Versionen ihrer Spielekonsolen "PlaySation" und "Xbox" 2020 vorgestellt.

Von der neuesten Folge der "Zelda"-Videospielereihe verkaufte Nintendo 18,51 Millionen Einheiten. Daneben gab das milliardenschwere Einspiel-Ergebnis der Videospiel-Verfilmung "Mario Bros." dem Konzern Rückenwind. Dadurch stiegen Umsatz und Reingewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um jeweils etwa die Hälfte auf umgerechnet 2,9 beziehungsweise 1,2 Milliarden Euro.

