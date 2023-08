DAX: Bullen derzeit chancenlos

Der Deutsche Aktienindex DAX setzt auch am letzten Handelstag dieser Woche seine Verlustserie fort und begab sich sogar auf frische Wochentiefs. Aktuell versucht sich der Index allerdings an den gestrigen Tiefständen zu stabilisieren, ein Erfolg an dieser Stelle bleibt jedoch anzuzweifeln.

Weiterhin gilt das Niveau um 15.706 Punkten als Zielmarke des am Freitag gestarteten Ausverkaufs, darunter der Bereich um 15.542 Zählern.

Erst anschließend wird mit einer technischen Gegenreaktion zur Oberseite gerechnet, höhere Notierungen als derzeit 16.000 Punkte werden dem DAX hierbei jedoch nicht zugetraut. Im Erfolgsfall könnte der Bereich um 16.200 Punkten erneut in den Fokus rücken.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag stehen nur noch aus den USA an, um 21:30 Uhr wird der wöchentlich erscheinende Commitments of Traders (COT) Report veröffentlicht. Ansonsten konzentriert sich der Markt weiterhin auf Quartalszahlen, besonders nachbörslich dürfte es noch einmal spannend werden, wenn Nikola, Magna und Fisker Zahlen vorlegen.