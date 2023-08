DAX: Bullen kurzzeitig chancenlos

Der Deutsche Aktienindex DAX hat einen weiteren schwachen Tag erlebt und ist dabei unter die Marke von unter 16.000 Punkten zurückgekehrt. Bei den US-Indizes zeichnet sich unterdessen ein leicht festeres Bild ab, was auch dem DAX kurzzeitig wieder auf die Beine verhelfen könnte.

Ein Boden dürfte aber aus einer technischen Gegenreaktion nicht hervorgehen, vielmehr sollte ein Anstieg des Leitbarometers als gewöhnlicher Pullback gewertet werden. Ohnehin wird dem DAX ein untergeordneter Trendwechsel erst um 15.706 Punkten zugetraut.

Auf der Oberseite müsste das Leitbarometer mindestens über das Niveau von 15.880 Punkte springen, um temporäres Aufwärtspotenzial an 15.909/16.000 Punkte freizusetzen. Auf der Unterseite wird weiterhin ein Test der größeren Unterstützungszone von 15.706 Punkten favorisiert. Aber erst darunter dürfen sich weitere Verluste auf 15.542 Punkte beim DAX anschließen.

Erste Wirtschaftsdaten folgen in wenigen Minuten mit Deutschlands Auftragseingängen aus der Industrie per Juni, um 8:45 Uhr meldet Frankreich Zahlen zur Industrieproduktion aus Juni, Italien zieht um 10:00 Uhr ebenfalls gleich. Europas Einzelhandelsumsätze aus Juni stehen um 11:00 Uhr auf der Agenda, bevor es um 14:30 Uhr mit Zahlen zu neugeschaffenen Stellen ex Agrar aus Juli, der Arbeitslosenquote und den durchschnittlichen Stundenlöhnen weitergeht.