dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabilisierung möglich

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Die Verluste am deutschen Aktienmarkt scheinen am Freitag erst einmal gestoppt. Der Broker IG taxierte den Dax etwas mehr als eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,2 Prozent auf 15 925 Punkte - und damit unter der runden Marke von 16 000 Punkten. Auf Wochensicht steht der deutsche Leitindex gemessen am Vortagesschluss mit 3,5 Prozent im Minus. Seit seinem Rekordhoch am Montag hat er mehr als 600 Punkte eingebüßt. Gewinnmitnahmen und eine Abstufung der Bonität der USA durch die Ratingagentur Fitch hatten belastet. Im US-Technologiesektor gab es am Vorabend nach dem Börsenschluss Licht und Schatten. Amazon übertraf die Analystenerwartungen, die Aktien legten nachbörslich kräftig zu. Apple hingegen enttäuschte mit den iPhone-Umsätzen, die Papiere gaben nach. Am Nachmittag steht der US-Arbeitsmarktbericht für Juli zur Veröffentlichung an, auf den die Anleger mit Spannung warten. Ein weiterhin starker Arbeitsmarkt könnte die Hoffnungen auf eine Zinspause der Fed im September enttäuschen.

USA: - LEICHT IM MINUS - An den US-Börsen hat am Donnerstag vor der Veröffentlichung von wichtigen Konjunkturdaten Zurückhaltung geherrscht. Am Freitag wird in den Vereinigten Staaten der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung vorgelegt, der auch von Bedeutung für die weitere Entwicklung der Zinspolitik ist. Gestützt wurden die Märkte von aktuellen Wirtschaftsdaten. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial beendete den Handel mit minus 0,19 Prozent auf 35 215,89 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,25 Prozent auf 4501,89 Zähler nach. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,11 Prozent auf 15 353,54 Punkte.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND IM PLUS - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag überwiegend zugelegt. Die Gewinne hielten sich dabei aber größtenteils in Grenzen. In Japan gewann der breit gefasste Topix-Index zuletzt rund 0,1 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab dagegen kurz vor Handelsende leicht nach. Auf Wochensicht verzeichnet der Nikkei einen Verlust von knapp zwei Prozent. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, stieg am Freitag im späten Handel um ein halbes Prozent. Der Index ist auch auf Wochensicht leicht im Plus. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es für den Hang-Seng-Index ging es am letzten Handelstag der Woche im späten Handel rund 0,8 Prozent nach oben. Auf Wochensicht ist der Hang Seng allerdings leicht im Minus.

DAX 15893,38 -0,79% XDAX 15943,70 -0,31% EuroSTOXX 50 4304,63 -0,73% Stoxx50 3932,43 -0,77% DJIA 35215,89 -0,19% S&P 500 4501,89 -0,25% NASDAQ 100 15353,54 -0,11%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,79 +0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0952 0,02% USD/Yen 142,53 0,00% Euro/Yen 156,10 0,01%

ROHÖL:

Brent 85,25 +0,11 USD WTI 81,69 +0,14 USD

