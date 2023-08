EQS-News: Hörmann Industries GmbH: HÖRMANN Automotive fokussiert sich auf Kernbereich Metallverarbeitung und verkauft ein Tochterunternehmen

EQS-News: Hörmann Industries GmbH / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Verkauf

Hörmann Industries GmbH: HÖRMANN Automotive fokussiert sich auf Kernbereich Metallverarbeitung und verkauft ein Tochterunternehmen



04.08.2023

HÖRMANN Automotive fokussiert sich auf Kernbereich Metallverarbeitung und verkauft ein Tochterunternehmen Vertrag über Verkauf der HÖRMANN Automotive Wackersdorf GmbH unterzeichnet

Übernahme aller Mitarbeitenden und des Managements durch neuen Inhaber ncdh Group AG, Schweiz

Fokussierung des Geschäftsbereichs HÖRMANN Automotive auf Stärken und Kernkompetenzen in der Metallverarbeitung Kirchseeon, 4. August 2023 – Die HÖRMANN lndustries GmbH (Unternehmensanleihen, WKN: A2TSCH und A351U9) gibt bekannt, dass die HÖRMANN Automotive GmbH am Vorabend einen Vertrag zum Verkauf von 100 % der Anteile an der HÖRMANN Automotive Wackersdorf GmbH (HAW) unterzeichnet hat. Der Verkauf erfolgt an die ncdh Group AG, ein Schweizer Familienunternehmen, das unter anderem in der Business Unit Machines erfolgreich am Markt aktiv ist. Über den Kaufpreis und die Vertragsdetails wird Stillschweigen vereinbart. Die Umsetzung des Vertrages steht noch unter aufschiebenden Bedingungen. Mit einem Closing wird bis Ende September gerechnet. Der Grund für den Verkauf ist, dass die HÖRMANN Automotive Wackersdorf GmbH mit ihrem Fokus auf die Montage von Modulen und Systemen für die Automobilindustrie und die Montage von Ladesäulen für die Elektromobilität nicht mehr in die strategische Ausrichtung der HÖRMANN Automotive passt. Der Geschäftsbereich konzentriert sich in Zukunft stärker auf seine Kernkompetenzen in der Entwicklung und Produktion von technologisch anspruchsvollen metallischen Komponenten und Modulen für die europäische Nutzfahrzeugindustrie. Die Entscheidung für den Verkauf ist das Ergebnis einer sorgfältigen Prüfung verschiedenster Optionen und der strategischen Neuausrichtung. Dr. Michael Radke, CEO der HÖRMANN Gruppe, äußert sich dazu wie folgt: „Der Verkauf der HÖRMANN Automotive Wackersdorf GmbH ist ein wichtiger Schritt für den Geschäftsbereich Automotive, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Geschäftsbereichs angesichts der strukturellen Transformation in der Nutzfahrzeugindustrie sicherzustellen.“ Er fügt hinzu: „Die ncdh Group ist ein Schweizer Familienunternehmen mit ähnlichen, langfristig orientierten Werten wie die HÖRMANN Gruppe und wird den rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die über mehr als 10 Jahre mit hohem Engagement und stets guten Leistungen einen wichtigen Beitrag zur HÖRMANN Automotive geleistet haben, ein gutes neues Zuhause mit hohem Wachstumspotential bieten. Wir möchten betonen, dass die HAW auf Basis der getroffenen Vereinbarungen selbstverständlich ihren Verpflichtungen gegenüber Kunden und Partnern weiterhin nachkommen wird. Der Übergang zum neuen Eigentümer wird sorgfältig geplant und durch die HÖRMANN Automotive begleitet.“ Für den Käufer ncdh Group sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HÖRMANN Automotive Wackersdorf GmbH von zentraler Bedeutung. Die gesamte Belegschaft und das Management werden übernommen. Zudem soll das Unternehmen nachhaltig als Teil der Business Unit Machines weiterentwickelt werden und als Teil der ncdh Group dynamisch wachsen. „Es freut mich außerordentlich, die hervorragend ausgebildeten Mitarbeitenden der HÖRMANN Automotive Wackersdorf in der ncdh Group begrüßen zu dürfen”, betont Christian Hannigan, Chairman der ncdh Group AG. „HÖRMANN Automotive Wackersdorf wird in unserer Business Unit Machines eine Schlüsselrolle einnehmen. Bei Machines stehen aktuell umweltfreundliche Lösungen für die Unkrautkontrolle (Wildkrautbekämpfung mit Wasser ohne Chemie) sowie die E-Mobilität für Kommunen, Industrie und Landwirtschaft im Mittelpunkt. In Wackersdorf wird die ncdh Group die Produktion von elektrischen Antriebs- und Batteriemodulen und heatweed Unkrautbeseitigungsmaschinen ansiedeln. Darüber hinaus wird HÖRMANN Automotive Wackersdorf sein Stammgeschäft als Industrie- und Montagepartner u.a. der Automobilindustrie weiter ausbauen.” Über die HÖRMANN Automotive Wackersdorf GmbH: Die HÖRMANN Automotive Wackersdorf GmbH erwirtschaftete im Jahr 2022 mit rd. 60 Mitarbeitenden einen Umsatz von rd. 30 Mio. EUR. Die Kernkompetenz liegt in der Industrialisierung und Montage von mechanischen und elektronischen Baugruppen für die Automobilindustrie sowie Ladesäulen für die Elektromobilität. HÖRMANN hat das Unternehmen 2010 von Modine Europe übernommen und vom hochspezialisierten Produktionswerk für PKW-Kühlmodule zum flexiblen Montagedienstleister für verschiedenste Baugruppen und Systeme weiterentwickelt. Über die ncdh Group Die ncdh Group ist ein Schweizer Familienunternehmen mit Wurzeln im Alpenraum. Seit ihrer Gründung im Jahr 1987 ist die Unternehmensgruppe kontinuierlich gewachsen und besteht aus acht Business Units. Diese decken verschiedene Bereiche ab, darunter Fahrzeugbau, Unkrautbeseitigungsmaschinen, Weinbau, Agrartechnologien, Bio-Dünger, Drucktechnologien, Tourismus und Unternehmensberatung. Die Mission ist, den Kunden ganzheitliche Lösungen und Produkte anzubieten, die Innovation, Effizienz und Nachhaltigkeit optimal miteinander verbinden. Die ncdh Group beschäftigt über 700 engagierte Mitarbeitende und ist in mehr als 40 Ländern tätig. Weitere Infos: www.ncdh-group.com Über die HÖRMANN Gruppe Seit der Unternehmensgründung 1955 ist die HÖRMANN Gruppe ständig gewachsen. Unter dem Dach der HÖRMANN lndustries GmbH sind rund 30 Tochtergesellschaften in den Geschäftsbereichen Automotive, Communication, lntralogistics und Engineering mit hoher unternehmerischer Initiative und Eigenständigkeit tätig. Ziel der HÖRMANN Gruppe ist, den Kunden spezifische Lösungen und Dienstleistungen zu liefern, die wirtschaftliche Vorteile und einen hohen Kundennutzen bieten. Dafür setzt die HÖRMANN Gruppe mit ihren rund 2.900 hochqualifizierten Mitarbeitenden das gesamte breit diversifizierte und vernetzte Wissen aus den unterschiedlichsten Technologiebereichen ein. Im Jahr 2022 erwirtschaftete die HÖRMANN Gruppe einen Umsatz von 686 Mio. EUR. Weitere Infos: www.hoermann-gruppe.com

