EuroStoxx 50: Fehlausbruch

Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 hat in der abgelaufenen Handelswoche durch den Austritt aus einer viermonatigen Seitwärtsspanne ein Kaufsignal ausbilden wollen, der Rückfall der Notierungen der letzten Stunden zurück in die Handelsspanne der letzten Monate hat nun aber ein eindeutiges Fehlsignal entpuppt. Aktuell notiert der EuroStoxx in der mittleren Handelsspanne der vorausgegangenen Seitwärtsbewegung.

Kurzfristig dürfte das Barometer in diesem Bereich verbleiben, könnte sogar einen Anstieg zurück an 4.412 Punkte vollziehen. Nach Ausbildung einer technischen Gegenreaktion sollten aber wieder fallenden Notierungen mit Zielen um 4.200 Punkten eingeplant werden.

Sollte aber auch der 200-Tage-Durchschnitt bei 4.180 Punkten (steigend) zu Bruch gehen, würde dies weitere Begehrlichkeiten bärischer Marktteilnehmer wecken, Abschläge auf 4.116 und schließlich 4.004 Punkten kämen in diesem Szenario nicht mehr überraschend.

Auf der Oberseite müsste mindestens ein Wochenschlusskurs oberhalb von 4.500 Punkten gelingen, damit das kürzlich einkassierte Kaufsignal doch noch aktiviert wird und dem Barometer im Anschluss Kurspotenzial an 4.748 Punkte verschafft.