Gefälschtes Nutzer-Konto auf Ex-Twitter-Plattform X sorgt für Wirbel in Japan

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tokio (Reuters) - Inmitten von Spekulationen über eine Intervention Japans am Devisenmarkt hat ein gefälschter Account auf den Namen eines Vertreters des japanischen Finanzministeriums auf der Social-Media-Plattform X für Wirbel gesorgt. In einem seltenen Beitrag in englischer Sprache auf der früher als Twitter bekannten Plattform warnte das Finanzministerium in Tokio vor dem Nutzer-Konto: "Bitte folgen Sie diesem betrügerischen Profil nicht oder kommentieren dessen Posts". Der Aufforderung an X, den Account zu löschen, kam der Kurznachrichtendienst binnen weniger Stunden nach.

Das Profil lautete auf den Namen "Masato Kanda". Dieser ist Japans stellvertretender Finanzminister für internationale Angelegenheiten und eine Schlüsselfigur in den Bemühungen des Landes, den starken Verfall des Yen einzudämmen. Er überwachte Ende letzten Jahres Rekordgeschäfte mit Yen-Käufen und Dollar-Verkäufen. Vor der jüngsten geldpolitischen Sitzung der Bank of Japan Ende Juli hatte Kanda in einem ungewöhnlichen Schritt auf Marktspekulationen über eine mögliche Änderung der Geldpolitik Bezug genommen. Zudem warnte er Investoren, dass die Behörden alle Optionen für den Umgang mit dem Yen angesichts der übermäßigen Volatilität am Devisenmarkt prüften.

Das gefälschte Nutzer-Konto war offenbar im März erstellt worden. Darüber wurden nur wenige Beiträge gepostet, darunter Fotos. Der jüngste Post drehte sich um Kandas Reise in die Ukraine. Kanda sei am Mittwoch in dem osteuropäischen Land gewesen, um Japans Unterstützung für das Land zu erläutern, hatte das Außenministerium mitgeteilt. Über den gefälschten Account, dem mehr als 550 Nutzer folgten, waren allerdings keine Posts zum Yen oder die Finanzmärkte erstellt worden.

(Bericht von Kantaro Komiya, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)