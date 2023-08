Anleger an Europas Börsen starten verhalten in die Woche

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Vor anstehenden Inflationszahlen haben Anleger in Europa zum Wochenstart den Rückwärtsgang eingelegt.

Dax und EuroStoxx50 gaben am Montag jeweils ein halbes Prozent auf 15.880 beziehungsweise 4313 Punkte nach. "Es ist das Auseinanderdriften der wirtschaftlichen Lage und der aktuellen Kursentwicklung, was die Unsicherheit bei den Anlegern und Investoren hervorruft", sagte Frank Sohlleder, Marktanalyst für das Handelshaus ActivTrades.

Moll-Töne kamen erneut aus der deutschen Wirtschaft. Die Unternehmen haben ihre Produktion überraschend stark gedrosselt, so dass die Produktion im Juni um 1,5 Prozent sank und damit um einen Prozentpunkt stärker als von Ökonomen im Vorfeld erwartet. Vor allem die Auto- und Baubranche seien weit von einer Erholung entfernt, sagte Jürgen Molnar, Stratege vom Broker RoboMarkets. "Die deutsche Wirtschaft dürfte im zweiten Halbjahr erneut schrumpfen", konstatierte Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer.

Mit Spannung warteten Anleger nun auf die im Wochenverlauf anstehenden Inflationszahlen aus Deutschland, China und den USA, um die künftige Zinsentwicklung besser abschätzen zu können. Angesichts des zuletzt nachlassenden Inflationsdrucks blicken Börsianer nicht mehr ganz so pessimistisch auf die Wirtschaft der Euro-Zone. Das entsprechende Sentix-Barometer für den Euroraum stieg im August nach drei Rückgängen in Folge erstmals wieder an. Dagegen fiel das Konjunkturbarometer für Deutschland den vierten Monat in Folge.

ACHTERBAHNFAHRT BEI SIEMENS ENERGY

Bei den Einzelwerten ging Siemens Energy unterdessen auf Achterbahnfahrt. Die Titel des Energietechnik-Konzerns brachen zunächst um bis zu 7,1 Prozent ein, bevor sich die Aktie wieder erholte und zeitweise mit einem Plus von mehr als fünf Prozent sogar den Dax anführte. Massive Technik- und Kostenprobleme bei der spanischen Windkraft-Tochter Gamesa drücken Siemens Energy im laufenden Geschäftsjahr mit rund 4,5 Milliarden Euro in die roten Zahlen. "Die Katze ist nun aus dem Sack", sagte ein Händler. Wirklich neu seien die Probleme nicht gewesen und die Auftragslage erscheine nicht schlecht. Die Gewissheit über die Höhe der Kosten beruhige den Markt, teilte Goldman Sachs mit.

Eine angehobene Prognose für das Ergebnis im Gesamtjahr aufgrund des florierenden Paketgeschäfts ließ Anleger auch bei PostNL zugreifen. Die Titel des niederländischen Brief- und Paketzustellers zogen in Amsterdam um bis zu 7,9 Prozent auf den höchsten Wert seit rund einem halben Jahr an.

ÖLPREIS GIBT NACH RALLY NACH

Auch am Rohölmarkt pausierte die Rally der vergangenen sechs Wochen. Die Sorte Brent aus der Nordsee sowie US-Leichtöl WTI verbilligten sich jeweils um knapp ein Prozent auf 85,61 beziehungsweise 82,15 Dollar pro Barrel. Die jüngsten Ankündigungen von Saudi-Arabien und Russland, die Förderkürzungen bis September zu verlängern, hielt die Preis-Rückgänge aber in Schach. Gesunkene Öl-Vorräte hatten den Preis für Brent zuletzt um 17 Prozent nach oben getrieben.

Das Ausbleiben von substanziellen Konjunkturhilfen in China setzte zudem den Preisen für Eisenerz und Stahl zu. Eisenerz verbilligte sich an den Terminmärkten um 1,6 Prozent auf 719,5 Yuan je Tonne. In Shanghai fiel der Future für Konstruktionsstahl um 0,5 Prozent. Die bisherige Unterstützung für Chinas Immobiliensektor konnte den Eisenerzmarkt nicht ankurbeln, teilten ANZ-Analysten mit.

