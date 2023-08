APPLE - Ist die Aktie jetzt ein Short?

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 181,990 $ (Nasdaq)

Die Apple-Aktie befindet sich in einer langfristigen Rally und hat innerhalb dieser in den letzten Monaten eine steile Rally hingelegt. Am 03. Januar 2023 notierte der Wert im Tief bei 124,22 USD. Anschließend schosss er bis 19. Juli auf ein Allzeithoch bei 198,23 USD nach oben.

Am 02. August fiel der Wert aus seinem Aufwärtstrend seit 02. März 2023 nach unten raus. Am Freitag riss er ein Abwärtsgap zwischen 190,69 USD und 187,38 USD und bildete eine lange schwarze Tageskerze aus. Es kam sogar zu einem Rückfall unter das alte Allzeithoch bei 182,94 USD.

Nur ein Rücksetzer

Der langfristige Aufwärtstrend in der Apple-Aktie ist intakt und völlig ungefährdet. Anzeichen für eine große Topbildung lassen sich aktuell nicht ausmachen. Ein nächster großer Zielbereich liegt bei ca. 234 USD.

Im kurzfristigen Bereich sieht die Sache allerdings etwas anders aus. Mit dem Rückfall den letzten Tagen ergab sich ein Verkaufssignal. Dieses Signal deutet auf eine Abwärtsbewegung in den Bereich um 165,82 USD und damit auf das log. 38,2 %-Retracement der Rally ab Januar 2023 hin. Nach dem Abverkauf in den letzten drei Tagen ist aber zunächst noch eine Erholung an bzw. in das Gap vom Freitag möglich. Diese ist aber nicht zwingend notwendig. Sie brächte aber die Chance für einen kurzfristigen Short mit sich.

Ein vorzeitiges Kaufsignal ergäbe sich bei einem stabilen Anstieg über das Gap vom Freitag.

Fazit: Kurzfristig orientierte Anleger könnten sich nach ein bis zwei starken Tagen mit einem Short probieren und auf eine weitere Konsolidierung spekulieren. Mittelfristig orientierte Anleger könnten sich unter 170 USD auf die Lauer legen.

Apple-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)