Außenminister Russlands und Chinas telefonieren zu Krieg in Ukraine

MOSKAU/PEKING (dpa-AFX) - Mehr als 17 Monate nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Russlands Außenminister Sergej Lawrow einmal mehr mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi telefoniert. Es sei eine Reihe "heißer Themen" diskutiert worden, darunter auch die "ukrainische Krise", teilte das russische Außenministerium am Montag mit. Das Telefonat der beiden Chefdiplomaten folgte auf einen Ukraine-Gipfel in Saudi-Arabien am vergangenen Wochenende, zu dem Russland nicht eingeladen war, China aber schon. Peking gilt als einer der wichtigsten Partner Moskaus.

Aus Russland, das derzeit rund 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebietes besetzt, hatte es Kritik an dem Gipfel gegeben. Solche Treffen ohne Beteiligung Moskaus hätten "nicht den geringsten Mehrwert", schimpfte etwa die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa.

Bei dem zweitägigen Treffen in Saudi-Arabien hatten Vertreter aus rund 40 Staaten - darunter aus der Ukraine selbst - mögliche Friedenslösungen für das von Russland angegriffene Land diskutiert. Die Teilnahme Chinas wurde dabei von Diplomaten als besonderer Erfolg gewertet./haw/DP/ngu