DAX: 16.000 Punkte im Fokus

Der Deutsche Aktienindex DAX konnte am Freitag seine Talfahrt aus der abgelaufenen Woche vorerst stoppen und sich knapp unter dem Bereich von 16.000 Punkten positionieren. Ein direkter Test blieb bislang aber aus, Sorgen bereiten die Kursverläufe in den USA, die auf einen weiteren Abschwung an den Börsen hindeuten.

Trotz einer vielversprechenden Tageskerze in Form eines Hammers könnte sich der Bereich zwischen 15.909 und 16.000 Punkte für den DAX kurzzeitig noch als zu hohe Hürde erweisen, zumal auch die US-Indizes am Freitag lediglich einen Anstiegsversuch unternehmen konnten. Die dortige Schwäche könnte sich zu Beginn dieser Handelswoche auch auf das deutsche Leitbarometer übertragen.

Erst oberhalb von 16.030 Punkten wird ein Rücklauf zurück in den Bereich des EMA 50 bei 16.115 Punkten und darüber 16.200 Punkte erwartet. Auf der Unterseite bleibt immer noch der Bereich um 15.706 Punkten als potenzielles Ziel der nächsten Tage zu erwähnen.

Erste Impulse für den heutigen Handelstag hat Japan in der Nacht zum Montag mit der Vorlage des Protokolls der letzten geldpolitischen Notenbanksitzung gesetzt. Nur wenig später folgten Zahlen zum Index der Frühindikatoren per Juni. Deutschlands Erzeugung im produzierenden Gewerbe per Juni steht um 8:00 Uhr auf der Agenda, der europaweite sentix-Konjunkturindex per August steht um 10:30 Uhr auf dem Plan. Erst am Abend werden sich die USA mit weiteren Daten zu Verbraucherkrediten aus Juni zu Wort melden. Ansonsten bleibt der Fokus einmal mehr auf die laufende Berichtssaison gerichtet.