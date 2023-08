dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax wieder unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - IM MINUS - Nach dem Stabilisierungsversuch zum Ausklang der Vorwoche zeichnen sich am Montag im Dax wieder Verluste ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 15 904 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax trotz zwischenzeitlichem Rekord von 16 528 Punkten letztlich etwas mehr als 3 Prozent verloren - mit ausgelöst durch die Bonitätsabstufung der USA durch die Ratingagentur Fitch. Seine 100-Tage-Linie, Barometer für den längerfristigen Trend, konnte der Dax jedoch noch verteidigen. Sie notiert aktuell bei 15 804 Punkten. Der Stabilisierungsschein trügt allerdings etwas. Denn im US-Handel gaben die Indizes am Freitag erst nach dem europäischen Handelsende ihr deutliches Plus ab und tauchten klar ins Minus ab. Vorsicht lautet bei den Anlegern auch nach dem durchwachsenen US-Arbeitsmarktbericht für Juli das Gebot der Stunde.

USA: - VERLUSTE - Der US-Arbeitsmarktbericht hat am Freitag für eine kleine Berg- und Talfahrt an der Wall Street und den Nasdaq-Börsen gesorgt. Gegen Handelsende wurden die Anleger vorsichtiger, sodass die anfänglichen Gewinne abbröckelten und sich in Verluste wandelten. Die durchwachsenen Jobdaten wurden unterschiedlich interpretiert. Die einen sehen sie als Signal dafür, dass das Ende des Zinserhöhungszyklus erreicht sein dürfte. Die Skeptiker beziehen eine abwartende Position und betonen, dass sich die US-Notenbank Fed auch weiterhin alle Türen offen halten werde. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial beendete den Tag nach einem überwiegend leicht positiven Verlauf mit einem Minus von 0,43 Prozent auf 35 065,62 Punkte. Für die erste Augustwoche steht damit ein Verlust von rund einem Prozent zu Buche. Der marktbreite S&P 500 büßte am Freitag 0,53 Prozent auf 4478,03 Zähler ein. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,51 Prozent auf 15 274,92 Punkte. Sein Wochenverlust summiert sich damit auf drei Prozent.

ASIEN: - VERLUSTE IN CHINA - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Montag zurückgehalten. Für den Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es zuletzt um 0,3 Prozent nach unten. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, fiel um fast ein Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 hielt sich knapp in der Gewinnzone. Im Blick bleibt die Zinspolitik der US-Notenbank Fed, nachdem der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag in puncto geldpolitischer Folgen keine einheitlichen Signale gesendet hatte. Eine weitere Straffung der US-Geldpolitik kann daher nicht ausgeschlossen werden. Daher richten sich die Blicke nun auf Inflationsdaten.

DAX 15951,86 0,37% XDAX 15853,50 -0,57% EuroSTOXX 50 4332,91 0,66% Stoxx50 3938,55 0,16% DJIA 35065,62 -0,43% S&P 500 4478,03 -0,53% NASDAQ 100 15274,92 -0,51%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,27 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0993 -0,14% USD/Yen 142,12 0,26% Euro/Yen 156,23 0,10%

ROHÖL:

Brent 86,15 -0,09 USD WTI 82,73 -0,09 USD

