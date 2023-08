dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 07.08.2023 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: Industrieunternehmen drosseln Produktion überraschend stark

WIESBADEN - Die deutsche Industrieproduktion ist im Juni weiter gefallen. Im Vergleich zum Vormonat sank die Gesamtherstellung um 1,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang erwartet, waren aber nur von einem Dämpfer von 0,5 Prozent ausgegangen. Im Jahresvergleich wurde im Juni kalenderbereinigt 1,7 Prozent weniger produziert. Ökonomen rechnen auch in den kommenden Monaten mit einer eher schwachen Entwicklung.

Sentix: Konjunkturstimmung im Euroraum hellt sich überraschend auf

FRANKFURT - Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im August unerwartet verbessert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg um 3,6 Punkte auf minus 18,9 Zähler, wie das Unternehmen am Montag in Frankfurt mitteilte. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie waren vom vierten Rückgang in Folge ausgegangen und hatten im Schnitt einen Indexwert von minus 24,5 Punkten erwartet.

ROUNDUP: Konjunkturflaute in Deutschland - Ruf nach Sofortprogramm wird lauter

BERLIN - Angesichts der schwachen Konjunktur in Deutschland wird der Ruf nach Soforthilfen der Bundesregierung lauter. Mit neuen Zahlen zur getrübten Verbraucherstimmung und einer geschrumpften Industrieproduktion bekommt die Debatte um ein staatliches Programm zur Ankurbelung der Wirtschaft neue Nahrung. Forderungen aus der Union wies die FDP am Montag aber zurück.

Ifo: Mittelschicht geschrumpft - 'am Rande ihrer Belastungsfähigkeit'

MÜNCHEN - Das Ifo-Institut sieht Menschen mit mittleren Einkommen in Deutschland "am Rande ihrer Belastungsfähigkeit". Im europäischen Vergleich trage die Mittelschicht in Deutschland mit die höchste Steuer- und Abgabenlast. "Mit einer Grenzbelastung von rund 50 Prozent des Bruttoeinkommens im deutschen Steuer- und Transfersystem bleibt Menschen mit mittlerem Einkommen vom nächsten hinzuverdienten Euro effektiv nur die Hälfte übrig. Mehrarbeit und mehr Leistung zahlen sich daher in der Mittelschicht netto nur sehr begrenzt aus", sagte der Leiter des Ifo-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen, Andreas Peichl, am Montag in München.

ROUNDUP 2: Verheerende Überschwemmungen in Slowenien rufen Hilfe auf den Plan

LJUBLJANA/KLAGENFURT/ZAGREB/BRÜSSEL - Die verheerenden Überschwemmungen im EU-Land Slowenien haben internationale Hilfe auf den Plan gerufen. "In diesen schwierigen Zeiten ist Slowenien nicht allein", schrieb das Büro von Ministerpräsident Robert Golob am Montag. "Wir haben viele Freunde und internationale Unterstützung, darunter aus der EU, der Nato und den USA." Auch ein Vorausteam des deutschen Technischen Hilfswerks (THW) wollte am Montag in Slowenien eintreffen.

SPD-Fraktionsvize Hubertz gegen Konjunkturprogramm

BERLIN - Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Verena Hubertz hat Forderungen der Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang zum Start einer "Investitionsagenda" eine Absage erteilt. "Das beste Rezept ist und bleibt eine aktive Industriepolitik, die die Wirtschaft beim notwendigen Umbau und auf dem Weg aus der Krise unterstützt", sagte Hubertz der "Bild" (Montag). "Rufe nach Konjunkturprogrammen sind viel zu leicht gedacht und lösen nicht unser Problem."

