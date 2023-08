EQS-Adhoc: SMT Scharf AG: Veränderungen im Vorstand der SMT Scharf AG

EQS-Ad-hoc: SMT Scharf AG / Schlagwort(e): Personalie

SMT Scharf AG: Veränderungen im Vorstand der SMT Scharf AG



07.08.2023 / 12:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SMT Scharf AG: Veränderungen im Vorstand der SMT Scharf AG

Hamm, 07. August 2023 – Die SMT Scharf AG (WKN: A3DRAE; ISIN: DE000A3DRAE2) gibt bekannt, dass Herr Hans Joachim Theiß den Aufsichtsrat darüber informiert hat, dass er seinen zum 31. Dezember 2023 endenden Vertrag nicht verlängern wird und nach mehr als acht Jahren bei SMT Scharf eine neue berufliche Herausforderung anstrebt. Nach seiner Tätigkeit im Aufsichtsrat der Gesellschaft fungierte Herr Theiß seit 2015 in Personalunion als CEO und CFO des Unternehmens. Der Aufsichtsrat ist zuversichtlich, in Kürze einen Nachfolger in das Amt des Vorstandsvorsitzenden berufen zu können. Ebenso wird COO Wolfgang Embert aus Altersgründen seinen ebenfalls zum 31. Dezember 2023 endenden Vertrag nicht verlängern.

Kontakt

Investor Relations

cometis AG

Thorben Burbach

Tel: +49(0)611 - 205855-23

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de