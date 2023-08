S&P 500: Schwache Kursmuster

Der marktbreite Pacemaker-Index S&P 500 markierte bei 4.607 Punkten seinen vorläufigen Höhepunkt in diesem Sommer und drehte an den Widerständen aus Anfang 2023 Ende Juli zur Unterseite ab. Der EMA 50 wurde in der abgelaufenen Woche gebrochen, jetzt droht eine weitere Unterstützung zu fallen.

Ausgehend von der Kursentwicklung seit den aktuellen Jahreshochs und der an den Tag gelegten Kursschwäche sollten sich Investoren auf weitere Rücksetzer vorbereiten, insbesondere unterhalb von 4.467 Punkten würden demnach weitere Abschläge auf 4.143 und schließlich 4.400 Punkte drohen. An dieser Stelle könnte ein erster Turnaround-Versuch unternommen werden.

Ein Aufwärtsszenario lässt sich unter den gegebenen Umständen derzeit noch nicht für den S&P 500 Index skizzieren, erst oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 4.528 Punkten würden die Chancen auf einen Anstieg zumindest an 4.567 Punkte merklich zunehmen, darüber könnte dann schließlich noch einmal das Jahreshoch bei 4.607 Punkten einem Test unterzogen werden.

Dieses Szenario kann jedoch aufgrund eines fehlenden Bodens derzeit noch nicht skizziert werden, vielmehr sollte der Bereich von 4.300 Punkten als mögliche Kaufgelegenheit im Hinterkopf behalten werden.