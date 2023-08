Schwache China-Daten setzen Europas Börsen zu

Frankfurt (Reuters) - Sorgen um die chinesische Wirtschaft nach schwachen Außenhandelsdaten haben die Börsen in Europa am Dienstag ins Minus gedrückt.

Der deutsche Leitindex Dax notierte am Vormittag ein halbes Prozent tiefer bei 15.867 Punkten. Sein europäisches Pendant, der EuroStoxx50, verlor 0,8 Prozent auf 4304 Stellen.

Die Ausfuhren des Exportweltmeisters China sanken im Juli um 14,5 Prozent. Damit verzeichnete die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt das schlechteste Exportergebnis seit Februar 2020. Von Refinitiv befragte Experten hatten nur mit einem Rückgang um 12,5 Prozent gerechnet. "Der Corona-bedingte Boom der chinesischen Exportindustrie läuft mit sehr eindrucksvoller Bremskraft aus", sagte Commerzbank-Experte Ulrich Leuchtmann. Dabei komme der Einbruch "zur Unzeit", denn er koinzidiere mit heimischer Nachfrageschwäche und verstärke damit den negativen konjunkturellen Effekt auf den wichtigen Handelspartner Europas.

ÖLPREIS FÄLLT - EXPERTEN ERWARTEN FORTSETZUNG DER RALLY

Die Erwartung einer schwächeren Nachfrage aus China aufgrund der kriselnden Wirtschaft drückte die Ölpreise. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und die leichte US-Sorte WTI verbilligten sich um jeweils ein Prozent auf 84,46 beziehungsweise 81,15 Dollar pro Barrel (159 Liter). Die Analysten gingen allerdings davon aus, dass die Preise ihre jüngste Rally fortsetzen würden. Im September beginne etwa die Hochsaison für die Bau- und Produktionstätigkeit, sagte Leon Li, Analyst bei CMC Markets. Auch die Sommer-Reisesaison stütze nach wie vor den Benzinverbrauch. Erst im November dürfte die erhöhte Nachfrage allmählich zurückgehen.

Auch die zuletzt verlängerten Förderkürzungen durch die größten Produzenten hätten weiterhin das Potenzial, die Preise weiter nach oben zu treiben. "Die Entscheidung Saudi-Arabiens, die Kürzungen bis in den September hinein zu verlängern, obwohl die Brent-Futures auf über 80 Dollar pro Barrel gestiegen sind, deutet darauf hin, dass das Königreich möglicherweise einen höheren Preis als 80 Dollar anstrebt", sagte Vivek Dhar, Rohstoff-Experte der Commonwealth Bank of Australia.

Die China-Sorgen drückten auch die Preise für andere Rohstoffe. Industriemetalle wie Kupfer, Zink, Blei, Zinn, Aluminium und Nickel verbilligten sich um 0,8 bis 2,2 Prozent.

ÜBERGEWINNSTEUER IN ITALIEN DRÜCKT BANKEN-AKTIEN

Eine Steuer auf Übergewinne der Banken in Italien setzte unterdessen die Aktien der Geldhäuser in ganz Europa unter Druck. Die Papiere von Bper Banca, FinecoBank, Intesa Sanpaolo und UniCredit verloren in Mailand zwischen 6,5 und 9,1 Prozent. In Frankfurt bröckelten die Titel der Commerzbank und der Deutschen Bank um 3,3 beziehungsweise 2,8 Prozent ab. Auch Credit Agricole und BNP Paribas in Paris, ING in Amsterdam und Banco Santander in Madrid gaben zwischen zwei und drei Prozent nach.

Die italienische Regierung hat eine einmalige Steuer in Höhe von 40 Prozent auf die Gewinne der Banken aus den höheren Zinsen beschlossen. Experten der Bank of America schätzen, dass die neue Steuer die Banken zwischen zwei und neun Prozent ihrer Erlöse kosten könnte.

Im Vordergrund bei anderen Einzelwerten blieben indes die Konzernbilanzen. So sorgten starke Zahlen für einen Kursanstieg von knapp sieben Prozent bei Fraport. Der Frankfurter Flughafenbetreiber hat im ersten Halbjahr dank des wachsenden Flugverkehrs schwarze Zahlen geschrieben. Unter Druck gerieten dagegen Bayer mit einem Minus von bis zu 1,6 Prozent. Abschreibungen im Agrargeschäft haben dem Pharma- und Chemiekonzern im zweiten Quartal einen Milliardenverlust eingebrockt.

