Tausende Haushalte in Polen nach Unwetter ohne Strom

WARSCHAU (dpa-AFX) - Beim Durchzug einer Schlechtwetterfront mit Sturm und Starkregen durch Polen ist nach offiziellen Angaben in mehreren Tausend Haushalten der Strom ausgefallen. Am Montag waren noch 7500 Haushalte in der Region Podlachien im Osten ohne Elektrizität, wie der Versorger PGE mitteilte. Im Nordosten in Ermland-Masuren waren es demnach etwa 5000 Haushalte.

Das Unwetter tobte am Sonntag in allen Landesteilen. Die polnische Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben zu etwa 2500 Einsätzen gerufen. Zwei Menschen seien verletzt worden. In Wroclaw (Breslau) sei ein Baum auf ein Auto gestürzt und habe eine Person verletzt. In Gyzicko in Masuren traf ein herabstürzender Ast einen Mann.

Im Riesengebirge sei ein Lager mit etwa 200 Pfadfindern bei Szklarska Poreba (Schreiberhau) vorsorglich evakuiert worden, meldete die Agentur PAP nach diesen Angaben. In der Hauptstadt Warschau blieb das für Sonntagabend befürchtete Gewitter aus; es regnete nur leicht. An der polnischen Ostseeküste wurde am Montag weiter vor Sturm gewarnt./fko/DP/zb