US-Währungshüter uneins über weiteren Straffungskurs

Frankfurt (Reuters) - In der US-Notenbank Federal Reserve driften die Ansichten über den weiteren Zinskurs im Kampf gegen die Inflation auseinander. Für den Chef der Federal Reserve Bank von New York, John Williams, ist es unklar, ob noch weitere Schritte nach oben erforderlich sind. Dagegen hält es Fed-Direktorin Michelle Bowman für wahrscheinlich, dass die Zinsschraube weiter angezogen werden muss, um die Inflation auf das Notenbankziel von zwei Prozent zu senken.

"Für mich persönlich sind die Inflationsdaten so ausgefallen, wie ich es erwartet und erhofft hatte", sagte Williams der "New York Times" in einem am Montag veröffentlichten Interview. Die USA befänden sich nicht in einer Rezession. Aber die Fed müsse sehen, dass Angebot und Nachfrage wieder zurück in eine Balance kämen. Auf die Frage, ob dazu weitere Zinsanhebungen notwendig seien, antwortete er: "Ich denke, dass ist eine offene Frage, ehrlich." Aus seiner Sicht befindet sich die US-Notenbank bereits ziemlich nahe am Zinsgipfel.

Das von der Fed viel beachtete Inflationsmaß, der sogenannte PCE-Kernindex, war im Juni überraschend deutlich auf eine Jahresteuerungsrate von 4,1 Prozent gefallen von 4,6 Prozent im Mai. Dies ist der niedrigste Wert seit September 2021. Zuletzt hatte sich zudem der heißgelaufene US-Arbeitsmarkt etwas abgekühlt. Dies sorgte am Finanzmarkt für Spekulationen, der Zinsgipfel könne nun erreicht sein.

Williams schloss Zinssenkungen in der ersten Hälfte des nächsten Jahres nicht aus. "Ich denke, das hängt von den Daten ab und davon, was mit der Inflation passiert", sagte er der Zeitung. "Die erste Hälfte des nächsten Jahres liegt noch in weiter Ferne."

BOWMAN: INFLATIONSEINDÄMMUNG ERFORDERT WOHL WEITERE SCHRITTE

Aus Sicht von Fed-Direktorin Bowman sind dagegen wahrscheinlich weitere Schritte nach oben notwendig. Aus ihrer Sicht ist die Teuerung immer noch zu hoch. Zudem zeigten das Job-Wachstum und andere Indikatoren für die Wirtschaftstätigkeit, dass die US-Wirtschaft weiterhin moderat wachse, sagte sie am Montag laut vorbereiteten Bemerkungen für eine Notenbank-Veranstaltung in Atlanta. "Angesichts dieser Entwicklungen habe ich auf unserer Juli-Sitzung eine Anhebung der Leitzinsen unterstützt, und ich erwarte, dass weitere Erhöhungen wahrscheinlich notwendig sein werden, um die Inflation auf das Ziel zu senken."

Sie überlege, ob weitere Schritte nach oben erforderlich sind und wie lange die Zinsen auf einem hinreichend restriktiven Niveau gehalten werden müssen. Dabei werde sie auf Hinweise achten, ob sich die Inflation auf einem konsistenten und bedeutsamen Pfad nach unten bewege, sagte Bowman. Unter einem restriktiven Zinsniveau verstehen Volkswirte ein Niveau, das eine Volkswirtschaft bremst. Bowman hatte sich am Samstag ähnlich geäußert.

Notenbank-Chef Jerome Powell hatte zuletzt die Tür für eine weitere Zinserhöhung im September offengelassen. Zugleich schloss er aber auch eine Zinspause nicht aus. Die Währungshüter haben bereits elf Mal die Schlüsselzinsen angehoben - zuletzt im Juli um einen viertel Prozentpunkt auf die aktuelle Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent.

