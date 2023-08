APA ots news: PALLAS CAPITAL Group emittiert Anleihe für Beteiligungen im Mittelstand - BILD

Wien (APA-ots) - Die PALLAS CAPITAL Group ist eine Dachgesellschaft mittelständischer Unternehmen. Sie erwirbt Anteile an attraktiven mittelständischen Unternehmen und ermöglicht eine partnerschaftliche und langfristige Weiterentwicklung. Vor allem im Rahmen von Unternehmensnachfolgen und Wachstumssituationen beteiligt sich PALLAS CAPITAL in Abstimmung mit den Verkäufern und mit internen oder externen Führungskräften. "Gerade in Österreich haben viele Firmen die Herausforderung, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Diesen Firmen bieten wir eine partnerschaftliche Zukunftsgestaltung an, bei der die Geschäftsführung signifikante Anteile erhält und auch der bisherige Eigentümer gerne noch an Board bleiben kann." so der Vorstand Florian Koschat. "Wir prüfen gerade eine Reihe von interessanten Beteiligungen mit talentierten Managern. Mit der Anleihe möchten wir die Finanzierung der künftigen Transaktionen sicherstellen und freuen uns, dass auch Anleger von unserer Expansion profitieren können." berichtet Helmut Kogler, der 2. Vorstand der PALLAS CAPITAL Group AG. Erst kürzlich hat das Unternehmen die Beteiligung an der Nobilegroup bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Partnerschaft soll das Geschäft rund um Energiegemeinschaften, aber auch die Errichtung von eigenen Energieanlagen weiter ausgebaut werden. Die nachrangige Anleihe ist ab jetzt unter der ISIN AT0000A366V3 zeichenbar und bietet eine jährliche Verzinsung von 8%. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: PALLAS CAPITAL Group AG Florian Koschat +43 1 3363666 koschat@pallascapital.com www.pallascapital.com Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/17604/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0053 2023-08-08/11:11