APA ots news: Treibende Kraft: Kommunalkredit als Vorreiter bei nachhaltigen Finanzierungen

Starkes Halbjahresergebnis bestätigt Fokus auf Infrastruktur- und Energie Wien (APA-ots) - * Neugeschäftsvolumen EUR 797 Mio. * Operatives Ergebnis + 31 % | EUR 52 Mio. * Cost-Income-Ratio 42 % * Return on Equity nach Steuern 21 % * Investmentgrade-Ratings von S&P, Fitch und DBRS bestätigt Die Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) hat heute ihr Halbjahresergebnis 2023 veröffentlicht. Dieses unterstreicht den steigenden Bedarf an Infrastrukturinvestitionen, um essenzielle Bedürfnisse der Gesellschaft zu decken und den Weg in eine grüne Zukunft zu ebnen. Die Bank für Infrastruktur- und Energiefinanzierungen sowie Public Finance schloss nahtlos an den Erfolg des abgelaufenen Geschäftsjahres an. Das Neugeschäftsvolumen im Infrastruktur- und Energiebereich lag nach dem ersten Halbjahr bei EUR 797 Mio. (H1 2022: EUR 752 Mio.). Das operative Ergebnis nach IFRS konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 31 % auf EUR 51,6 Mio., das Konzernperiodenergebnis vor Steuern auf EUR 55,3 Mio. (H1 2022: EUR 52,1 Mio.) gesteigert werden. Die Cost-Income-Ratio der Gruppe (inklusive Kommunalkredit Public Consulting GmbH) wurde auf 42,0 % reduziert und ein Return on Equity nach Steuern von 20,8 % erwirtschaftet. Das Kernkapital der Kommunalkredit lag bei EUR 497,6 Mio., die Kernkapitalquote bei 17,4 %. Kommunalkredit CEO Bernd Fislage: "Nach vielen Jahren des konstanten wirtschaftlichen Aufschwungs müssen wir als Gesellschaft neue und flexible Denkansätze leben. Moderne, innovative Technologien müssen weiterentwickelt und finanziert werden. Grüner Wasserstoff, CO2-Abscheidung und -Speicherung, nachhaltige Kraftstoffe oder neue progressive Technologien zur sauberen Energiegewinnung sind einige Beispiele für die nun anstehende Grüne Revolution. Das ist unser Kerngeschäft. Wir beschäftigen uns täglich mit Maßnahmen gegen den Klimawandel, Energiediversifikation, Dekarbonisierung, E-Mobilität, Breitband und sozialer Infrastruktur. Das erklärt unseren erfolgreichen Weg." Das etablierte, resiliente Geschäftsmodell der Kommunalkredit mit den zwei Säulen der Infrastruktur- und Energiefinanzierungen sowie Public Finance wurde Anfang des Jahres bestätigt: S&P Global Ratings und Fitch Ratings vergaben ein Investmentgrade-Rating von "BBB-/A-3" bzw. "BBB-/F3", wobei S&P den Ausblick auf "positiv" anhob; DBRS Morningstar vergab zuletzt im September 2022 ein "BBB/R-2" Rating; das Covered Bond-Rating wurde von S&P bei "A+" mit stabilem Ausblick bestätigt. Zudem wurde die Bank mit einem ESG Risk Rating von Morningstar Sustainalytics mit "low risk" bewertet; ISS ESG vergab im ersten Quartal 2023 ein "C-Rating" und damit den "Prime Status" bei einem Transparenz-Level von "sehr hoch". Zwtl.: Eckpunkte H1 2023 Mit EUR 797 Mio. lag das Neugeschäftsvolumen klar über dem des Vergleichszeitraums (EUR 752 Mio.). Die Hälfte der abgeschlossenen Transaktionen entfiel dabei auf den Sektor Energie & Umwelt (53 %), 27 % auf Kommunikation & Digitalisierung, gefolgt von 14 % für Verkehr & Transport. Regional liegt der Schwerpunkt der Bank auf Europa. Die diversifizierte Refinanzierungsstrategie der Kommunalkredit wurde im ersten Halbjahr weiterverfolgt; die Refinanzierungsquellen zeigten im Bereich von Retail- und Wholesale-Einlagen bzw. Direktgeschäft mit Firmenkunden eine steigende Tendenz. Die Online-Veranlagungsplattform für Privatkunden KOMMUNALKREDIT INVEST stieg um 13 % auf EUR 1.452 Mio., das Direktveranlagungsprodukt KOMMUNALKREDIT DIREKT für Kommunen sowie das Einlagengeschäft mit Firmenkunden/Institutionellen legte um 6 % auf EUR 925 Mio. zu. Die Bank verfügt über ein hochqualitatives Portfolio mit einem durchschnittlichen Rating von "BBB+". Zwtl.: Ergebniskennzahlen H1 2023 der Kommunalkredit Gruppe nach IFRS Das operative Ergebnis (Konzernperiodenergebnis vor Steuern, ohne Kreditrisiko, Bewertungs- und operatives Verkaufsergebnis aus Infrastruktur-/Energiefinanzierungen) stieg um 31 % auf EUR 51,6 Mio. (H1 2022: EUR 39,5 Mio.). Die Cost-Income-Ratio lag bei 42,0 %; der Return on Equity nach Steuern bei 20,8 %. Das Zinsergebnis stieg um 52 % auf EUR 81,8 Mio. (H1 2022: EUR 53,8 Mio.), das Provisionsergebnis auf EUR 14,5 Mio. (H1 2022: EUR 12,2 Mio.). Zwtl.: Ausblick Das erste Halbjahr 2023 hat gezeigt, dass die Kommunalkredit die Resilienz ihres Geschäftsmodells in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld - Inflation, schwankende Energiepreise, Zinssteigerungen, Krieg, geopolitische Spannungen - nicht nur bewiesen, sondern vielmehr als Antrieb und Chance begriffen hat. Seit der Neuausrichtung 2015 wächst die Bank kontinuierlich und treibt nachhaltige Projekte und Investitionen hinsichtlich europäischer und nationaler Klima- und Energieziele sowie den raschen Ausbau von Digitalisierungs- und Kommunikationsprojekten und sozialer Infrastruktur voran. Die Kommunalkredit will das positive Momentum nutzen und mit der Unterstützung des zukünftigen Mehrheitseigentümers Altor (unter Vorbehalt der aufsichtsrechtlichen Genehmigung) mit der avisierten EUR 100 Mio.-Kapitelerhöhung den nächsten Schritt zum europäischen "Green Transition Financing Champion" setzen. "Wir verbinden Nachhaltigkeit und Profitabilität: Wir streben für das Gesamtjahr 2023 wieder einen Return on Equity nach Steuern von über 15 %, eine Cost-Income-Ratio unter 48 % und eine Kernkapitalquote von über 15 % an - mit einem klaren Fokus auf Investitionen, die der Gesellschaft und der Umwelt zugute kommen", so Kommunalkredit CEO Bernd Fislage. Der Halbjahresfinanzbericht 2023 der Kommunalkredit ist ab sofort verfügbar unter: https://www.kommunalkredit.at/investor-relations/finanzberichte Rückfragehinweis: Kommunalkredit Austria AG Corporate Communications T + 43 1 31631 153 bzw. +43 1 31631 593 E communication@kommunalkredit.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/409/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0013 2023-08-08/08:15