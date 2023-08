Chinas Exporte brechen im Juli stärker ein als erwartet - Importe auch

PEKING (dpa-AFX) - Der chinesische Außenhandel zeigt keine Anzeichen einer Erholung: Nach bereits starken Rückgängen in den Vormonaten sanken die Exporte im Juli im Jahresvergleich in Dollar gemessen um 14,5 Prozent, wie die Zollbehörde am Dienstag in Peking mitteilte. Die Importe der zweitgrößten Volkswirtschaft sanken demnach um 12,4 Prozent. Beide Werte fielen noch schlechter aus als von Analysten erwartet.

Die Aussichten für die chinesische Wirtschaft trüben sich zunehmend ein. Nach einem starken Jahresauftakt verliert sie spürbar an Schwung. Auch deutsche Unternehmen hatten sich mehr erhofft. Die zweitgrößte Volkswirtschaft leidet unter der derzeit schwachen globalen Nachfrage, einem kriselnden Immobilienmarkt und einem anhaltend schwachen Binnenkonsum./jpt/DP/zb