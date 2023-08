EQS-News: Die Hotelkette Premier Inn veröffentlicht ihren ersten Nachhaltigkeitsbericht mit Fokus auf Deutschland

Emittent / Herausgeber: Premier Inn / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/ESG

Die Hotelkette Premier Inn veröffentlicht ihren ersten Nachhaltigkeitsbericht mit Fokus auf Deutschland



08.08.2023 / 07:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Frankfurt am Main, 8. August 2023 – Premier Inn hat seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht in diesem Jahr mit Schwerpunkt auf sein deutsches Business veröffentlicht. In ihrem ESG-Report legt die Hotelkette ihre Visionen, strategischen Ziele und Fortschritte in den Nachhaltigkeitsbereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance) dar. Das erklärte Ziel: Netto Null bis 2040 zu erreichen und Einwegplastik bis 2025 vollständig aus den Hotels zu verbannen. „Im vergangenen Geschäftsjahr haben wir mit Blick auf unsere ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele wichtige Fortschritte erlangt, wissen aber auch, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben“, so Khadija Brémont, Director of M&A and CSR (Corporate Social Responsibility) bei Premier Inn Deutschland. „Beispielsweise konnten wir unsere Kohlenstoffintensität gemäß Scope 1 und 2 gegenüber dem Ausgangsjahr 2016 um 52,5 Prozent verringern, was uns mit Blick auf unsere Netto-Null-Strategie bis 2040 ein gutes Stück voran bringt. Spürbare Auswirkungen zeigt auch unser soziales Engagement zugunsten von Children for a better World – durch unsere Spenden konnte unsere Partnerorganisation im vergangenen Jahr rund 200.000 warme Mahlzeiten für arme Kinder bereitstellen.“ Premier Inn verfolgt seine Nachhaltigkeitsstrategie im Rahmen des konzernweit verankerten „Force for Good“-Programms. Um als „Kraft für das Gute“ zu wirken, hat das Hospitality-Unternehmen eine Reihe von Initiativen ins Leben gerufen, Kooperationen vereinbart und Prozesse implementiert, die dabei helfen, die Umwelt zu schützen sowie das Leben und Arbeiten der Menschen ein wenig besser zu gestalten: Premier Inn Deutschland verwendet in sämtlichen Hotels nachhaltig produzierte Bettwäsche und Handtücher, die das staatliche Textilsiegel „Grüner Knopf“ führen.

Alle PI-Häuser verwenden zu 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien.

Ein Viertel aller Premier Inn-Hotels in Deutschland ist mit Ladestationen für Elektroautos ausgestattet.

Neun PI-Häuser haben die vom Deutschen Seminar für Tourismus Berlin e. V. verliehene und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderte Zertifizierung „Reisen für Alle“ erhalten, die spezifische Standards für Barrierefreiheit definiert.

Acht Premier Inn-Hotels sind mit den Nachhaltigkeitszertifikaten (BREEAM, DGBNB, LEED) ausgezeichnet.

Alle PI-Hotels verzichten beim Frühstücks-Buffet (Marmelade, Honig, Joghurt, etc.) auf unnötiges Plastik und verwenden stattdessen Porzellanschalen und recyceltes Papier. Den aktuellen ESG-Report haben der Hotelkonzern Whitbread und seine Tochter Premier Inn gemäß internationaler Rahmenwerke verfasst, darunter das Sustainability Accounting Standards Board (SASB) und die Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). Darüber hinaus hat Whitbread der Science Based Targets-Initiative (SBTi) Zielvorgaben zur Validierung vorgelegt und verfügt über unabhängige Ratings wie das Klima-Rating des Carbon Disclosure Project (CDP). Der 33-seitige deutschsprachige ESG-Report ist auf der Website von Premier Inn Deutschland einsehbar, der komplette Bericht im Original auf der Website von Whitbread.

Über Premier Inn :

Premier Inn steht für traumhaft guten Schlaf und ein faires Preis-Leistungsverhältnis. In aktuell 51 Premier Inn- Hotels finden Geschäfts- wie Freizeitreisende ein Top-Angebot in zahlreichen deutschen Städten. Das kommt bei den Gästen gut an: Bereits mehr als ein Viertel aller Premier Inn-Hotels kann einen „Travellers‘ Choice Award“ für Gästezufriedenheit von TripAdvisor vorweisen. Die Marke wurde zudem mehrfach ausgezeichnet: Unter anderem 2023 bei einem Test von Budgethotels durch den Fernsehsender n-tv als eine der Top 3-Marken mit dem Qualitätsurteil „sehr gut“ sowie im Jahr 2022 zweifach als arbeitgebendes Unternehmen auf Basis von kununu-Bewertungen als „Top-Arbeitgeber“ (freundin) und als „Most Wanted Employer“ (ZEIT). Insgesamt hat sich Premier Inn hierzulande rund 80 Standorte mit etwa 15.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten gesichert. Bei der Expansion führt die beliebte Hotelmarke ihre Erfolge aus dem Vereinigten Königreich fort: Premier Inn gehört zum traditionsreichen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 840 Hotels, rund 84.000 Zimmern und einer fast 300-jährigen Geschichte. www.premierinn.de

Über Whitbread PLC:

Die Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und gehört zu den ältesten und renommiertesten Unternehmen Europas. Zu dem Konzern zählen neben der landesweit beliebten Hotelmarke Premier Inn auch die Restaurantketten Bar + Block, Beefeater, Brewers Fayre, Cookhouse + Pub, thyme Bar + Grill sowie Whitbread Inns. Whitbread PLC ist ein börsennotiertes Unternehmen. Es ist im FTSE100-Index und FTSE4Good-Index gelistet. Als marktführendes Unternehmen in Großbritannien setzt Whitbread auch mit seinem Nachhaltigkeitsprogramm “Force For Good“ branchenweit Maßstäbe: So hat sich der Konzern unter anderem zum Ziel gesetzt, bis 2040 einen Netto-Null-Emissionsausstoß zu erreichen, und gab 2021 die Ausgabe von grünen Anleihen in Höhe von rund 625 Mio. EUR bekannt. www.whitbread.co.uk

Pressekontakt:

Katrin Kleinhans

Premier Inn Germany

M +49 151 5506 7150

katrin.kleinhans@whitbread.com

www.premierinn.de

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.