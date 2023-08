Exportweltmeister China geht Puste aus - Warten auf Konjunkturpillen

Peking (Reuters) - Die maue Weltwirtschaft setzt Exportweltmeister China zu und verdüstert die Konjunkturaussichten der Volksrepublik.

Die Ausfuhren sanken im Juli mit 14,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat stärker als erwartet, wie aus Daten der Zollbehörde vom Dienstag hervorgeht. Damit erlitt die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt den tiefsten Exporteinbruch seit Februar 2020. Auch die Importe schrumpften im Juli mit einem Minus von 12,4 Prozent stärker als erwartet. Experten hatten mit einem Rückgang der Exporte um 12,5 Prozent und der Importe um 5,0 Prozent gerechnet. Die enttäuschend ausgefallenen Daten sind ein herber Rückschlag für das Land, das nach der Corona-Krise im vorigen Jahr konjunkturell durchstarten wollte. Ohne Anschubhilfe vom Staat dürfte dies aus Expertensicht kaum gelingen.

Sollten die stimulierenden Maßnahmen durch die Regierung in Peking nicht oder nur zu zaghaft kommen, drohe in China ein wirtschaftliches Debakel, befand Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets: "Und bis die dort verabreichten Konjunkturpillen in Europa ankommen, bis dahin dürfte auch noch einige Zeit vergehen."

Die enttäuschenden Zahlen aus der Volksrepublik drückten auf die Stimmung an den Finanzplätzen: Der deutsche Leitindex Dax-notierte zum Handelsstart ein halbes Prozent tiefer. Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verloren je 0,3 Prozent.

Chinas Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal nur langsam, da sich die Nachfrage im In- und Ausland abschwächte. Die Außenhandelszahlen gelten als weitere Hinweise darauf, dass sich das Wachstum im dritten Quartal weiter verlangsamen könnte. Die chinesische Industrie steht unter Druck: Die Gewinne der Unternehmen sind in der ersten Jahreshälfte eingebrochen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) traut der nach den USA zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt in diesem Jahr immerhin ein Wachstum von 5,2 Prozent zu, nachdem es 2022 wegen der strikten Corona-Beschränkungen nur zu einem Plus von 3,0 Prozent gereicht hatte.Die Wirtschaft im Reich der Mitte hat derzeit allerdings mehrere Schwachstellen: Der angeschlagene Immobiliensektor, die hohe Jugendarbeitslosigkeit und der schwächelnde Konsum gehören dazu. Die kommunistische Führung hat konjunkturelle Unterstützung zugesichert und spricht von einer "schwierigen" Erholung von der Pandemie. Sie setzt auf eine "umsichtige" Geldpolitik und eine stabile Währung. Chinas Zentralbank hält zum Ankurbeln der Wirtschaft eine Reihe von Instrumenten parat. Damit soll eine üppige Liquidität im Bankensystem gesichert werden. Als eine Stellschraube gilt dabei der Mindestreservesatz (RRR). Je niedriger dieser ist, desto mehr Kredite können die Geschäftsbanken ausreichen.

IMPORTE AUS RUSSLAND GEHEN ZURÜCK

Bei den Daten zu Chinas Außenhandel fallen einige Zahlen besonders ins Auge: Erstmals seit Februar 2021 gingen die Einfuhren aus Russland zurück - und zwar um 8,0 Prozent. Laut Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters hatte es noch im Juni ein Plus von 15,7 Prozent gegeben. China bezieht aus dem Nachbarland, das am 24. Februar 2022 die Invasion der Ukraine begonnen hatte, Öl, Kohle und gewisse Metalle zu verbilligten Preisen.

Der Wert des bilateralen Handels zwischen Russland und China sank von 20,83 Milliarden Dollar (rund 18,94 Milliarden Euro) im Juni auf 19,49 Milliarden Dollar (17,72 Milliarden Euro) im Juli.

Chinas Außenminister Wang Yi hatte seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow zu Wochenbeginn zugesichert, dass sein Land eine unabhängige und unparteiische Position gegenüber der Ukraine vertreten werde, während es sich um eine politische Lösung des Problems bemühe. Die Volksrepublik hatte am Wochenende an einer von Saudi-Arabien organisierten Ukraine-Konferenz teilgenommen, auf der nach Lösungsmöglichkeiten zur Beendigung des militärischen Konflikts gesucht wurde. Russland hatte das Treffen als Einmischungsversuch des Westens verurteilt.

(Bericht von Joe Cash, Ellen Zhang, Ryan Woo, Zuzanna Szymanska, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)