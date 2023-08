EZB-Umfrage - Inflationserwartungen der Verbraucher schwächen sich ab

Frankfurt (Reuters) - Verbraucher in der Euro-Zone erwarten nach einer EZB-Umfrage ein Abflauen des Inflationsschubs.

Im Mittel (Median) gingen sie im Juni davon aus, dass die Teuerungsrate in den kommenden zwölf Monaten bei 3,4 Prozent liegen wird, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Im Mai waren noch 3,9 Prozent erwartet worden. In drei Jahren wird laut der Erhebung mit einer Rate von 2,3 Prozent gerechnet. Im Mai waren es noch 2,5 Prozent gewesen. Die Währungshüter würden damit allerdings in drei Jahren immer noch ihr Inflationsziel von zwei Prozent verfehlen, das sie als optimales Niveau für die Wirtschaft anstreben. Im Juli lag die Teuerungsrate im Währungsraum bei 5,3 Prozent.

Die Verbraucher rechnen zudem laut der Umfrage damit, dass die Eigenheim-Preise in den nächsten zwölf Monaten um 2,1 Prozent steigen werden. Damit pendelten sich die Erwartungen bei einem Zwei-Jahres-Tief ein, erklärte die EZB.

An der monatlichen Erhebung unter Verbrauchern nehmen rund 14.000 Konsumenten aus Belgien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien und den Niederlanden teil. Die Ergebnisse fließen in die geldpolitischen Überlegungen der Euro-Wächter ein. Die nächste Zinssitzung der EZB findet am 14. September in Frankfurt statt.

Auf ihrer jüngsten Zinssitzung im Juli hatten die Währungshüter im Kampf gegen die Inflation die Zinsen um einen viertel Prozentpunkt angehoben. Es war bereits die neunte Erhöhung in Folge. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt damit inzwischen bei 3,75 Prozent - das höchste Niveau seit Oktober 2000. EZB-Präsidentin Christine Lagarde ließ für den weiteren Kurs nach der Sommerpause offen, ob ein weiterer Zinsschritt ansteht oder eine Zinspause eingelegt werden soll.

