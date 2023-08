OTS: die Bayerische / Die Bayerische gibt den erfolgreichen Verkauf ihres ...

Die Bayerische gibt den erfolgreichen Verkauf ihres Tochterunternehmens iS2 AG an die teckpro AG bekannt (FOTO) München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische hat ihre Tochtergesellschaft iS2 AG zum Juni 2023 an die teckpro AG verkauft. Die Versicherungsgruppe die Bayerische hat den Verkauf ihrer langjährigen Tochtergesellschaft iS2 AG abgeschlossen. Mit dem Verkauf geht das Software- und IT-Beratungsunternehmen an die teckpro AG, einen führenden Anbieter von Analyse-, Vertriebs- und Beratungslösungen in der deutschen Finanz- und Versicherungsbranche. Ziel des Verkaufs ist die gemeinsame Bündelung der Kräfte. Die neue Konstellation bietet eine optimale Ausgangsposition für den Ausbau der Unternehmen, die fachliche und technologische Expertise der iS2 AG und der teckpro AG werden so zusammengeführt. "Mit dem Verkauf der iS2 AG ist es uns gelungen, zwei absolute Technologiepioniere der Branche zusammenzuführen. Es macht mich absolut stolz, dass wir Teil eines solchen Prozesses sein dürfen und damit den Weg für noch mehr Innovation in der Branche ebnen", so Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen. Michael Littig, Vorstand der teckpro ergänzt: "Mit zusammen fast 100 Experten, einem starken Partnernetzwerk im Finanzdienstleistungsmarkt und in der Forschung sehen wir uns gemeinsam hervorragend für aktuelle und zukünftige Herausforderungen aufgestellt. Auch die gestiegenen fachlichen und technologischen Anforderungen des Marktes sowie die hohen regulatorischen Erfordernisse an Anbieter waren Treiber unserer Verbindung mit der IS2." Mit dem Verkauf geht auch ein Wechsel im Management der iS2 AG einher. So scheidet der bisherige Vorstand Felix Kugelmann einvernehmlich aus der iS2 AG aus. Dr. Andreas Wandelt bleibt Vorstand der iS2 AG und übernimmt die Aufgaben von Kugelmann. "Ich freue mich auf die neue Herausforderung und auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der teckpro AG. Ich denke, dass wir durch diesen Zusammenschluss weitere innovative digitale Lösungen für die Finanz- und Versicherungsbranche schaffen können und vom gegenseitigen Know-how absolut profitieren werden", so Dr. Andreas Wandelt, Vorstand der iS2 AG. Die auf digitalisierte Prozesse spezialisierte sinopsis AG bleibt ein Tochterunternehmen der Bayerischen. Über teckpro Seit über 20 Jahren entwickelt die teckpro Vertriebs-, Analyse- und Beratungslösungen für alle Sparten sowohl für Privat- als auch Firmenkunden und zum Einsatz in allen Vertriebswegen. Die Kunden werden dabei in allen Aufgabenstellungen ganzheitlich unterstützt: von der aktuariellen Beratung bis hin zur Entwicklung und dem Betrieb von Breiten- und Speziallösungen, beispielsweise Underwritingportale für das Industriegeschäft oder sogenannten Schnellrechner für Endkunden. Das umfassende Engagement in Verbänden und Brancheninitiativen sowie die intensive Kooperation mit wissenschaftlichen Einrichtungen, beispielsweise dem Fraunhoferinstitut für Techno- und Wirtschaftsmathematik und dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz, sichern der teckpro und ihren Kunden zeitgemäße und innovative Lösungen. Über iS2 Der IT-Dienstleister und Lösungsanbieter iS2 Intelligent Solution Services AG ist seit 1990 Partner der Versicherungswirtschaft und kombiniert Branchen-Know-how und technologische Expertise zur Optimierung von Vertriebs- und Verkaufsprozessen. Als Produkthersteller entwickelt iS2 Software zur Unterstützung von Beratungsprozessen für Altersvorsorge, Biometrie und ganzheitlicher Bedarfsanalyse. Zudem nimmt die Erstellung von Tools zur Verbesserung der Customer Experience für hybride Versicherungskunden eine immer größere Rolle im Portfolio ein. Darüber hinaus ist iS2 etablierter Partner für Strategie- und Prozess-Beratung und die Entwicklung von Vertriebs- und Kundenportalen sowie individuellen IT-Projekten bei zahlreichen Versicherungs- und Finanzunternehmen. http://www.is2.de Über die Bayerische Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 783 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Konzernmutter in einem aktuellen Bonitätsrating die Qualitätsnote A- ("sehr gut") verliehen und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über der Branche liegende Finanzkraft. Der BA die Bayerische Allgemeine AG wurde ebenfalls im Rahmen eines Bonitätsratings ein A- verliehen. Die BL die Bayerische Lebensversicherung AG hat im Rahmen eines umfassenden Unternehmensratings ein A+ erhalten. Pressekontakt: Pressestelle der Unternehmensgruppe die Bayerische Felicitas Eckert, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München, Telefon (089) 6787-8285, E-Mail: mailto:presse@diebayerische.de, Internet: http://www.diebayerische.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/36847/5575997 OTS: die Bayerische