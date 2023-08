Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Lage bei der Linkspartei

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Lage bei der Linkspartei:

"Sahra Wagenknecht opponiert seit Monaten gegen die Spitze und spielt öffentlich mit dem Gedanken, eine eigene Partei zu gründen. Damit schadet sie dem Bild von der Linken, die an ihren internen Konflikten zu zerbrechen droht. Leute wie Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow stehen für eine pragmatische Politik. Auf der anderen Seite gibt es Genossen, die altlinken Fantasien anhängen. Manche wollen auch im Bund mitregieren - andere fühlen sich in der Fundamentalopposition am wohlsten. Dazu kommt der Dissens in der Frage, ob Verteilungsfragen wichtiger als Identitätspolitik sind. Die Linke hat lange die Kunst beherrscht, alle diese Konflikte auszubalancieren. Doch Wagenknecht treibt den Streit auf die Spitze. Sie könnte die Linke in den Abgrund reißen. Dabei braucht es eine Opposition, die vor allem Belange der Schwächeren im Blick hat. Wie lange es die noch gibt?"/yyzz/DP/he