TESLA - Sind das schon wieder potenzielle Kaufkurse?

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 251,450 $ (Nasdaq)

Die Tesla-Aktie musste nach ihrem Allzeithoch bei 414,50 USD starke Verluste hinnehmen. Die Aktie bildete eine SKS-Topformation aus und fiel auf ein Tief bei 101,81 USD. Damit notierte der Wert kurzzeitig unter dem log. 38,2-%-Retracement der Aufwärtsbewegung ab Juni 2019.

Dort drehte die Aktie wieder nach oben, scheiterte aber in einer ersten Rallyphase mit einem Hoch bei 217,65 USD im Bereich der Nackenlinie der SKS. Nach einem Rücksetzer auf 152,37 USD startete Ende April eine zweite Rallyphase. In dieser riss der Wert am 09. Juni ein Aufwärtsgap zwischen 235,23 USD und 240,70 USD. Damit übersprang er die Nackenlinie der SKS. Die weitere Rally führte zu einem Hoch bei 299,29 USD und damit zu einem Anstieg bis nahe an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch.

In den letzten Tagen gab der Aktienkurs wieder nach. Gestern notierte die Tesla-Aktie nach dem Rücktritt des Finanzvorstands teilweise deutlich im Minus und fiel fast auf das erwähnte Gap bzw. die Nackenlinie der SKS zurück. Knapp darüber zeigte sich wieder ein gewisses Kaufinteresse. Die Aktie machte einen Großteil der Verluste wett.

Rallychance?

Die Tesla-Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen zu einer Rally ansetzen. Ein Anstieg in Richtung 299,29 USD und damit an das Rallyhoch oder sogar zu einem noch offenen Ziel bei 325,74 USD wäre möglich.

Ein Rückfall unter das Gap, also unter 235,23 USD, wäre allerdings ein Verkaufssignal. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 217,65 USD und sogar 197,20 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Tesla-Aktie notiert im Bereich eines wichtigen Unterstützungsbereichs, auf dem sie wieder nach oben drehen könnte. Ein Kaufsignal liegt aber noch nicht vor.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)