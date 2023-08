WOCHENVORSCHAU: Termine bis 22. August 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 22. August 2023

---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 9. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:55 DEU: Stratec, Halbjahreszahlen (detailliert) (14.00 h Telefonkonferenz) 06:55 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk, 12.00 h Analystencall)) 07:00 DEU: Ströer, Q2-Zahlen (10.00 h Analystenkoferenz) 07:00 DEU: Leoni, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Q2-Zahlen 07:05 DEU: Synlab, Q2-Zahlen 07:30 AUT: Voestalpine, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen (8.00 h Pk) 07:30 DEU: Jenoptik, Halbjahreszahlen (11.00 h Pk) 07:30 DEU: Delivery Hero, Q2-Umsatz (14.00 h Analystenkonferenz) 07:45 NLD: Ahold Delhaize, Halbjahreszahlen 08:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Tui, Q3-Zahlen 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Halbjahreszahlen 08:00 DNK: Vestas, Q2-Zahlen 08:00 DNK: Novozymes, Q2-Zahlen 08:00 IRL: Flutter Entertainment, Halbjahreszahlen 08:30 DEU: Continental, Q2-Zahlen (detailliert) (15.00 h Analystenkonferenz) 10:00 DEU: Qiagen, Call zu den Q2-Zahlen 12:30 ITA: Assicurazioni Generali, Halbjahreszahlen (16.00 h Analystencall) 15:00 USA: Kellogg (Investor Day) 22:00 DEU: Morphosys, Q2-Zahlen 22:05 USA: Walt Disney, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: KfW, Q2-Zahlen USA: Groupon, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Verbraucherpreise 07/23 03:30 CHN: Erzeugerpreise 07/23 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 7/23 08:00 DEU: Fleischproduktion 1. Halbjahr 2023 08:00 ROU: Handelsbilanz 06/23 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach stellt Details zum geplanten E-Rezept vor BRA: Präsidenten der Amazonas-Staaten beraten über nachhaltige Entwicklung der Region ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 10. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 DEU: HelloFresh, Q2-Zahlen (detailliert) (7.45 h Pk) 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: K+S Halbjahreszahlen, Kassel 07:00 DEU: Munich Re, Q2-Zahlen (9.00 h Online-Pk, 11.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Allianz, Q2-Zahlen (11.00 h Pk, 14.30 h Analystencall) 07:00 DEU: RWE, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siemens, Q3-Zahlen (8.00 h Pk, 9.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Aareal Bank, Q2-Zahlen (12.00 h Hauptversammlung) 07:00 DEU: Ceconomy, Q3-Zahlen (9.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Knorr-Bremse, Q2-Zahlen 07:00 DEU: SMA Solar, Q2-Zahlen (13.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Vitesco Technologies, Q2-Zahlen 07:00 DEU: MLP, Q2-Zahlen (14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q2-Zahlen (10.00 h Analystenkonferenz, 12.00 h Pk) 07:00 DEU: Knaus Tabbert, Halbjahreszahlen 07:00 AUT: Wienerberger, Q2-Zahlen 07:00 BEL: KBC Group, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Gea Group, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Jungheinrich, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Deutz, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Rheinmetall, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Henkel, Q2-Zahlen (10.30 h Pk) 07:30 DEU: Zeal Network, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Hamborner Reit, Halbjahreszahlen 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q2-Zahlen 07:30 ITA: Telekom Italia, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Aurelius, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Westwing, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Deutsche Beteiligung, Q3-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: Leifheit, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Secunet Security, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: OHB, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Deliveroo plc, Halbjahreszahlen 11:00 DEU: Medigene, Hauptversammlung 12:30 CHN: Alibaba, Q2-Zahlen 18:30 DEU: Metro Q3-Zahlen 23:15 USA: News Corp, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 07/23 09:00 AUT: Industrieproduktion 06/23 10:00 ITA: Verbraucherpreise 07/23 (endgültig) 11:00 GRC: Industrieproduktion 06/23 12:00 IRL: Verbraucherpreise 07/23 14:30 USA: Verbraucherpreise 07/23 14:30 USA: Realeinkommen 07/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: IG Bau zu Asbest-Belastung von Wohnhäusern in Deutschland mit Zahlen und Fakten aus den Bundesländern ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 11. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 7/23 07:00 DEU: Varta Halbjahreszahlen, Ellwangen 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Salzgitter, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: MVV Energie, 9Monatszahlen 07:30 DEU: Atoss Software, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Bechtle, Halbjahreszahlen (10.30 h Telefonkonferenz) 08:00 DEU: Energiekontor, Q2-Zahlen 08:45 DEU: Metro, Q3-Präsentation 09:00 DEU: EnBW, Q2-Zahlen (10.00 h Pk) 17:35 DEU: Patrizia, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q2/23 08:00 GBR: Industrieproduktion 06/23 08:00 GBR: Handelsbilanz 06/23 08:00 GBR: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Privatkonsum Q2/23 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q2/23 (1. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Insolvenzen, Mai 2023 + Schnellindikator Juli 2023 08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse), Juni 2023 08:00 DEU: Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen), 1. Halbjahr 2023 08:00 DEU: Inlandstourismus, Juni 2023 08:00 ROU: Verbraucherpreise 07/223 08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/23 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 07/23 (endgültig) 10:00 FRA: IEA Monatsbericht Ölmarkt 8/23 10:00 ITA: Handelsbilanz 06/23 14:30 USA: Erzeugerpreise 07/23 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/23 (vorläufig) EUR: S&P Ratingergebnis Schweiz, Dänemark EUR: Moody's Ratingergebnis Deutschland, Ukraine SONSTIGE TERMINE 18:00 DEU: Talkshow «Bembel & Gebabbel» mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Frankfurt/M. HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 14. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen (10.00 h Telefon-Pk) 07:00 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen 07:00 DEU: New Work, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Encavis, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Adesso, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Nagarro, Q2-Zahlen 07:05 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: Cherry, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Talanx, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Q2-Zahlen 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 8/23 07:00 FIN: Verbraucherpreise 07/23 08:00 DEU: Großhandelspreise 07/23 10:00 POL: Verbraucherpreise 07/23 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 14:00 DEU: Urteilsverkündung im Verfahren gegen Impfstoffhersteller Astrazeneca wegen Schadenersatzes, Bamberg ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 15. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Aumann, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: MBB, Q2-Zahlen 07:30 DEU: HHLA, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Legal + General Group, Halbjahreszahlen 08:30 DEU: Encavis, Call zu den Q2-Zahlen 12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen 22:30 CHE: Alcon, Q2-Zahlen DEU: Allgeier, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 04:00 CHN: Industrieproduktion 07/23 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 07/23 06:30 JPN: Industrieproduktion 06/23 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 06/23 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 07/23 08:00 SWE: Verbraucherpreise 07/23 08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 7/23 11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 08/23 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 07/23 14:30 USA: Im- und Exportpreise 07/23 14:30 USA: Empire State Index 08/23 16:00 USA: NAHB-Index 08/23 16:00 USA: Lagerbestände 06/23 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Verhandlung am Verwaltungsgericht Minden um Schließung von Tönnies in der Corona-Pandemie, Minden 09:30 DEU: Landgericht Düsseldorf verhandelt über Klage von CureVac gegen BioNTech wegen Patentrechtsverletzung, Düsseldorf HINWEIS ITA/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 16. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Grand City Properties, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Aviva, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Admiral, Halbjahreszahlen 08:00 DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen 22:05 USA: Cisco Systems, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Applied Materials, Q3-Zahlen USA: Target, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Verbraucherpreise 07/23 08:00 GBR: Erzeugerpreise 07/23 08:00 ROU: BIP Q2/23 (vorab) 08:30 HUN: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 NLD: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Industrieproduktion 06/23 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 07/23 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 07/23 15:15 USA: Industrieproduktion 07/23 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 26.7.23 SONSTIGE TERMINE DEU: Unternehmertag NRW mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Düsseldorf ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 17. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 KOR: Lenovo, Q1-Zahlen 06:00 CHE: BCV, Halbjahreszahlen 06:45 CHE: Meyer Burger Technology, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Geberit, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: Adyen, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: DocMorris, Halbjahreszahlen (11.00 h Call) 07:00 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: BayernLB, Q2-Zahlen 13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 06/23 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 06/23 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 07/23 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q2/23 11:00 EUR: Handelsbilanz 06/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philly Fed Business Outlook 08/23 16:00 USA: Frühindikator 07/23 ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 18. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 FRA: Estee Lauder, Q4-Zahlen 11:00 DEU: Volkswagen AG Konzern, Auslieferungen 7/23 USA: Deere & Co, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 08/23 01:30 JPN: Verbraucherpreise 07/23 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 07/23 08:30 CHE: Industrieproduktion Q2/23 09:00 AUT: Verbraucherpreise 07/23 (endgültig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 07/23 (endgültig) EUR: Moody's Ratingergebnis Schweiz, Moldawien, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg EUR: S&P Ratingergebnis Estland ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 21. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN USA: Zoom Video Communications, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise 07/23 10:00 POL: Erzeugerpreise 07/23 10:00 POL: Industrieproduktion 07/23 SONSTIGE TERMINE DEU: Landgericht Mainz verkündet voraussichtlich eine Entscheidung im Zivilprozess um eine Schadenersatzklage wegen möglicher Corona-Impfschäden ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 22. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen (detailliert) DNK: Royal Unibrew, Q2-Zahlen GBR: Medtronic, Q1-Zahlen USA: Lowe's Cos, Q2-Zahlen USA: Coty, Q4-Zahlen USA: Macy's, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 7/23 08:00 CHE: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte 7/23 08:00 NOR: BIP Q2/23 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/23 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 7/23 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 8/23 12:00 IRL: Erzeugerpreise 7/23 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 7/23 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 8/23 SONSTIGE TERMINE SFA: 15. BRICS Gipfel beginnt in Südafrika (bis 24.8.23) ----------------------------------------------------------------------------------------

