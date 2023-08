Boeing - Lange Konsolidierungsphase beendet

Die Boeing-Aktie präsentiert sich derzeit extrem spannend: Nachdem der Titel in der Endphase des Jahres 2022 einen Doppelboden ausgeprägt hatte, gönnte sich das Papier über die letzten Monate eine Seitwärtsphase, ehe nun der Ausbruch auf neue Bewegungshochs folgte (siehe Chart). Damit konnte die Aktie gleichzeitig eine wichtige horizontale Widerstandszone sowie zwei verschiedene Fibonacci-Level (225,35 USD bzw. 233,45 USD) hinter sich lassen. Der beschriebene Ausbruch gen Norden wird seitens des MACD bestätigt, der gerade ein neues Einstiegssignal generiert hat. Interessant ist auf der Indikatorenseite zudem der Blick auf verschiedene gleitende Durchschnitte. So dürfte es zeitnah zu einem positiven Schnittmuster zwischen der 38-Wochen-Linie und dem längerfristigen 200-Wochen-Pendant (akt. bei 206,68/206,83 USD) kommen. Es wäre das erste „golden cross“ seit dem Frühjahr 2020! Wenn Anlegerinnen und Anleger unterstellen, dass die angeführte Konsolidierung in der Mitte der Kursbewegung auftrat, dann ergibt sich daraus ein weiteres Kurspotenzial bis rund 290 USD – ein Anlaufziel, welches bestens mit dem Tief vom Dezember 2018 (292,53 USD) harmoniert und in jedem Fall ausreicht, um Kurs auf das 2021er-Hoch (278, 50 USD) zu nehmen.

Boeing (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Boeing

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

