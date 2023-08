BRENNTAG - Käufe nach den Zahlen

Brenntag AG - WKN: A1DAHH - ISIN: DE000A1DAHH0 - Kurs: 68,320 € (XETRA)

Die Brenntag-Aktie markierte im August 2021 ihr Allzeithoch bei 87,40 EUR und stieß sich damit den Kopf an der oberen Begrenzung des langfristigen Aufwärtstrendkanals. Anschließend kam es zu einer mehrmonatigen Korrektur bis knapp unter das log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab dem Coronatief aus dem März 2020.

Bei 53,58 EUR drehte die Aktie im Oktober 2022 wieder nach oben. Im Januar 2023 erfolgte der Ausbruch über einen mehrmonatigen Abwärtstrend. Nach einem Pullback an diesen Trend, kam es zwar zu einer Rally auf 77,60 EUR. Aber seit Anfang Mai gibt der Wert recht deutlich nach. Das log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung seit Oktober hält aber bisher gerade so. Es liegt bei 67,36 EUR. Aktuell notiert der Wert erneut auf dieser Marke.

Heute gab der Konzern Zahlen bekannt. Mein Kollege Reinhard Hock hat sich in seinem Artikel "BRENNTAG – Ist die Talsohle erreicht?" mit diesen Zahlen genauer auseinandergesetzt. Die Aktie notiert zum Xetra-Start mit 2,28 % im Plus, reagiert also positiv auf die Zahlen

Kaufwelle möglich

Solange die Aktie per Wochenschlusskurs den Unterstützungsbereich um 67,36 EUR hält, besteht die Chance auf eine Rally. Diese Rally könnte zu Gewinnen in Richtung 77,60 EUR und im Optimalfall sogar an das Allzeithoch führen. Aber eine solche würde nicht von heute auf Morgen ablaufen, sondern würde Monate dauern.

Ein Rückfall unter 67,36 EUR auf Wochenschlusskursbasis wäre allerdings ein klarer Rückschlag für die Bullen. Abgaben gen 61,72 USD wären möglich.

Fazit: Die Bullen haben die leicht besseren Karten. Aber frische Kaufsignale liegen nicht vor.

brenntag-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)