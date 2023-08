EQS-News: MPPM GmbH: MPPM Deutschland Fonds erzielt Wertzuwachs von mehr als 13% per Ende Juli 2023

Emittent / Herausgeber: MPPM GmbH / Schlagwort(e): Marktbericht

MPPM Deutschland Fonds erzielt Wertzuwachs von mehr als 13% per Ende Juli 2023 Eppstein, 09. August 2023 – Der Publikumsfonds MPPM Deutschland erzielte im Juli einen sehr deutlichen Wertzuwachs von mehr als 5% und konnte damit eine erhebliche Outperformance zum deutschen Gesamtmarkt verzeichnen. Die temporäre Schwäche im Juni konnte im Juli somit mehr als ausgeglichen werden. Auch die Performance-Bilanz des Fonds nach sieben Monaten im Börsenjahr 2023, also per Ende Juli, ist mit einem Wertzuwachs von mehr als 13% angesichts eines unverändert anspruchsvollen Marktumfeldes erfreulich. Der Fonds vergleicht sich in erster Linie mit dem MDAX und dem SDAX. Performance-Treiber im Juli waren vor allem einige der Top-10-Positionen des Fonds, beispielsweise Siltronic mit einem Zuwachs von mehr als 14% oder Kontron mit einem Plus von gut 9%. Des Weiteren trugen z.B. Bechtle, Elmos Semiconductor, Formycon, Fresenius, Medios und Deutsche Pfandbriefbank zur guten Entwicklung bei. Die stärkste Performance erzielte mit einem Plus von knapp 17% die Aktie von Cherry, die allerdings im Fonds aktuell nicht mehr hoch gewichtet ist. Der deutliche Kursrückgang der Aktie von Amadeus FiRe wurde genutzt, eine erste Position in diesem starken Unternehmen aufzubauen. Eine moderate Kursschwäche zeigten im Juli dagegen die Aktien von Allgeier, EQS Group, Norma Group, Südzucker sowie die Vorzugsaktie von Sixt, die mit knapp 6% Minus die schwächste Monatsperformance verbuchte. Das Fondsmanagement bleibt mit Blick auf die operative Entwicklung des Unternehmens indes unverändert optimistisch. Das Fondsmanagement des MPPM Deutschland konzentriert sich auf einen fokussierten Stockpicking-Ansatz, der sich in der Zeit von Januar bis Juli 2023 positiv auszahlte. Im Fokus stehen attraktive Wachstums-Aktien und günstig bewertete Substanz-Titel. Dieser ausgewogene Mix aus Growth und Value soll neben einer guten Performance auch eine nachhaltige und stetige Wertentwicklung sicherstellen. Neben dem Fonds MPPM Deutschland bietet MPPM eine individuelle Vermögensverwaltung für Privatkunden ab einem Volumen von 300.000 Euro zu attraktiven Konditionen an. In der Vermögensverwaltung agiert MPPM ebenfalls erfolgreich. Je nach Risikoklasse weisen die Depots seit Beginn des Jahres auch hier Wertzuwächse im zweistelligen Prozentbereich aus. Kontakt Ansprechpartner: Volker Glaser MPPM GmbH Gimbacher Straße 13 D-65817 Eppstein Tel +49 (6198) 588 37 95 Mobil +49 172 7230 948 Fax +49 (6198) 588 37 99 v.glaser@mppm.com www.mppm.com

