EQS-News: Prozessfinanzierer LF Legal Finance SE gibt geprüften Halbjahresfinanzbericht bekannt

Die LF Legal Finance SE, Frankfurt am Main, ein innovativer Prozessfinanzierer, freut sich, den Halbjahresfinanzbericht 2023 bekanntzugeben. Der Halbjahresfinanzbericht enthält den geprüften und vom Wirtschaftsprüfer mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Halbjahresabschluss. Legal Finance verfügt über eine Bilanzsumme von 5,3 Mio EUR bei einer starken Eigenkapitalquote von 98,7%. Mit einem Grundkapital von 3 Mio EUR und einem langfristig engagierten Ankeraktionär kann Legal Finance stabil in die Zukunft blicken. Die LF Legal Finance SE agiert als Holdinggesellschaft und finanziert Gerichtsverfahren und gerichtliche Ansprüche direkt und indirekt über Tochtergesellschaften und SPVs. Eine wesentliche Beteiligung der LF Legal Finance SE ist die Legal Finance International GmbH (Düsseldorf). Legal Finance verhandelt derzeit über ein weiteres Prozessvolumen von mehr als 2 Mio EUR. Dabei handelt es sich um das Volumen der in Verhandlung befindlichen Forderungen und Prozesse, bei denen eine realistische Chance auf Abschluss eines Prozessfinanzierungsvertrages mit einer Beteiligungsquote von 30-50% besteht. Der Halbjahresfinanzbericht kann auf der Webseite der LF Legal Finance SE im Bereich Investor Relations heruntergeladen werden. LF Legal Finance SE

Thurn-und Taxis-Platz 6

60313 Frankfurt am Main

E-Mail: info@legalfinance.online Telefon: 069 8700184-10

Telefax: 069 8700184-19 Handelsregister: AG Frankfurt HRB 127394

LEI: 391200W89Q4BYWJ9VZ03 Legal Finance ist ein Prozessfinanzierer aus Frankfurt am Main, der in internationale Rechtsansprüche und Gerichtsprozesse investiert. Legal Finance finanziert sowohl übliche Gerichtsprozesse, z.B. in Deutschland, als auch internationale Großverfahren, Massenverfahren, spekulative Forderungen, Insolvenzforderungen, Spezialverfahren, z.B. Staatshaftung, UDRP, URS, ADR u.ä., Vollstreckungen und Inkasso. Legal Finance finanziert unter anderen über die Legal Finance International GmbH (Düsseldorf).

