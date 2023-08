Europas Anleger kehren nach Rücksetzer an die Börse zurück

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach dem jüngsten Rücksetzer haben die europäischen Aktienmärkte zur Wochenmitte wieder zugelegt. Der deutsche Leitindex Dax zog am Mittwoch 0,5 Prozent auf 15.853 Punkte an.

Sein europäisches Pendant, der EuroStoxx50, kletterte um 0,6 Prozent auf 4313 Zähler. An der Wall Street ließen US-Anleger dagegen vor den anstehenden Inflationsdaten weiterhin die Finger von Aktien. Die drei wichtigsten Indizes.IXIC> gaben zwischen 0,5 und 1,2 Prozent nach. Bereits am Vortag hatte die Herabstufung der Bonitätsnote einiger amerikanischen Banken US-Anleger nervös gemacht.

Dax-Anleger würden das zuvor erreichte Vier-Wochen-Tief als Kaufgelegenheit nutzen, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager vom Vermögensverwalter QC Partners. Auch Europas Bankensektor ging nach den jüngsten Turbulenzen auf Erholungskurs. Die italienische Regierung beruhigte die Gemüter mit der Festlegung einer Obergrenze für ihre beschlossene Sondersteuer auf Bankgewinne. Nach dem Rutsch um 2,7 Prozent am Dienstag wegen der überraschenden Einführung einer Übergewinnsteuer zog der europäische Bankenindex wieder rund ein Prozent an.

CHINA RUTSCHT IN DEFLATION - WARTEN AUF US-INFLATION

Inflationsdaten aus China heizten unterdessen erneut die Furcht vor einer konjunkturellen Abwärtsspirale an. Die Verbraucherpreise in China sanken erstmals seit Jahren und ließen die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft damit in die Deflation abgleiten. "Dass China nun auch ganz offiziell in die Deflation gerutscht ist, muss nicht die schlechteste Nachricht für die Aktienmärkte sein", konstatierte allerdings Jürgen Molnar, Stratege vom Broker RoboMarkets. Nun müssten sich die Notenbanken in Washington und Frankfurt fragen, ob sie die Zinsen noch weiter erhöhen können. Zudem sahen Börsianer aufgehellte Aussichten auf weitere Konjunkturhilfen.

Mit Spannung warteten Investoren nun auf die am Donnerstag anstehenden US-Inflationsdaten. Die Fed hat die Teuerungsrate mit ihrem Zins-Marathon bereits auf 3,0 Prozent gedrückt und damit in Sichtweite des Ziels von 2,0 Prozent. Für Juli rechnen von Refinitiv befragte Experten allerdings mit einer Rate von 3,3 Prozent. "Die bange Frage dürfte sein, ob es dann trotzdem zur erhofften Zinspause kommt oder nicht", sagte Christian Henke, Analyst vom Broker IG. Der Dollar-Index gab im Vorfeld um bis zu 0,2 Prozent auf 102,29 Punkte nach und büßte damit einen Teil der vorangegangenen Gewinne wieder ein.

DELIVERY HERO RÄUMT AB

Bei den Einzelwerten zogen die Aktien von Delivery Hero zeitweise um mehr als zehn Prozent an und gingen letztendlich knapp fünf Prozent fester aus dem Handel. Das Wachstum des Essenslieferanten beschleunigte sich im abgelaufenen Quartal dank einer robusten Nachfrage. Für das Gesamtjahr stellte die Mutter von "Foodpanda" nun einen Anstieg des Konzernumsatzes von etwa 15 statt zehn Prozent in Aussicht. "Dass Delivery Hero mehr Umsatz in diesem Jahr erwartet, ist schlüssig", sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst vom Broker CMC Markets. "Vielen Menschen ist der Gang ins Restaurant zu teuer geworden und wenn erst die Mehrwertsteuer steigt, dürfte sich der Trend noch verstärken."

Nach unten ging es dagegen unter anderem für Ahold Delhaize. Die Aktie fiel in Amsterdam trotz überraschend starker Zahlen in der Spitze um mehr als drei Prozent und ging knapp ein Prozent schwächer aus dem Handel. Die Experten von Jefferies wiesen auf die Rückgänge bei den zuvor relativ hohen Margen der Supermarktkette in den USA hin.

