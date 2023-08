Ölpreise legen zu - US-Ölreserven im Fokus

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch vor der Veröffentlichung neuer Daten zur Entwicklung der US-Ölreserven gestiegen. Nach einem leichten Preisrückgang im frühen Handel drehten die Notierungen am Vormittag in die Gewinnzone. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 86,83 US-Dollar. Das waren 66 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung stieg um 78 Cent auf 83,70 Dollar.

An den Finanzmärkten hellte sich die Stimmung generell aufgehellt. Mit einer Kurserholung an den Aktienmärkten profitierten auch die Ölpreise von der gestiegenen Risikofreude der Investoren, hieß es von Marktbeobachtern.

Im weiteren Handelsverlauf rückt die Entwicklung der US-Ölreserven stärker in den Fokus der Anleger. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um rund vier Millionen Barrel verzeichnet hat.

Am Nachmittag stehen die offiziellen Daten der US-Regierung zur Entwicklung der Lagerbestände an Rohöl auf dem Programm. Bei den offiziellen Daten wird hingegen mit einem Rückgang der amerikanischen Lagerbestände gerechnet. Ein Abschmelzen der US-Ölreserven stützt in der Regel die Ölpreise./jkr/jsl/mis