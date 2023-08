OTS: NeXtWind GmbH / Grün, dezentral, nachhaltig - 750 Millionen US-Dollar ...

Grün, dezentral, nachhaltig - 750 Millionen US-Dollar für NeXtWind / Berliner Start-up wird Big Player beim Aufbau eines nachhaltigen Energiemarktes in Deutschland Berlin (ots) - Erst 2020 ging das Energie-Start-up NeXtWind mit einer Finanzierung von 100 Millionen US Dollar in einer von Crestline Investors, Inc. angeführten Finanzierungsrunde an den Start. Nun haben die Berliner bereits die zweite Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Der amerikanische Spezialist für den Aufbau von Pionieren im Renewable Energy Market Sandbrook Capital investiert gemeinsam mit dem Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) und dem institutionellen Investor IMCO bis zu 750 Millionen US-Dollar in eines der vielversprechendsten Energie-Start-ups auf dem deutschen Markt, NeXtWind. Das Ziel des Unternehmens: den aktuellen Bestand von derzeit zehn Windparks in Nord- und Ostdeutschland zügig erweitern, das Repowering der überwiegend in die Jahre gekommenen Windkraftanlagen in Deutschland vorantreiben und damit der Energiewende in Deutschland neuen Schub verleihen. NeXtWind wird von den Gründern Lars B. Meyer, Werner Süss und Ewald Woste geleitet. Das Trio arbeitet seit sechs Jahren eng zusammen und blickt gemeinsam auf viele Jahrzehnte Managementerfahrung im Energiesektor, im Investmentbanking und der lokalen Projektarbeit beim Betrieb von Windkraftanlagen in den Kommunen. Das Team von NeXtWind umfasst derzeit 20 Personen mit unterschiedlichsten Erfahrungen und beruflichen Hintergründen. Sie eint der Antrieb, über die Energiewende nicht nur zu reden, sondern sie aktiv gestalten zu wollen. Mehr Tempo für die Energiewende Lars B. Meyer sagt zu der erfolgreichen Finanzierungsrunde: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Sandbrook Capital, PSP Investments und IMCO drei langfristig orientierte Investoren für unsere Vision der Energiewende begeistern konnten. Mit den neuen Kapitalgebern im Rücken können wir jetzt die Umsetzung unseres Geschäftsmodells beschleunigen: Wir werden weitere Windkraftanlagen erwerben und repowern, um unser Ziel zu erreichen, ein großer grüner Stromproduzent in Deutschland zu werden." Werner Süss ergänzt: "Das Repowering ist der Startpunkt. Daneben beschäftigen wir uns insbesondere mit der Frage der Energiesicherheit für Deutschland und wie wir mit erneuerbaren Energien Grundlastfähigkeit herstellen können. Wir identifizieren Windparks, die für die Kombination mit Photovoltaikanlagen sowie Batterien zur Zwischenspeicherung geeignet sind. Wir wollen klassische Energieversorgung neu definieren - grün, dezentral und nachhaltig." Die erfolgreiche Gestaltung der Energiewende in Deutschland ist eine der derzeit größten Herausforderungen für die deutsche Politik. Der fortschreitende Klimawandel zeigt die Dringlichkeit der Energiewende überdeutlich. Gleichzeitig muss Deutschland nach dem Ende der russischen Gaslieferungen die Sicherheit der Energieversorgung gewährleisten. Allein der Erhalt bestehender Windenergiekapazitäten gleicht einem Kraftakt: Nach aktuellen Zahlen des Beratungsunternehmens Deutsche Windguard von 2022 ist Deutschland der größte Onshore-Windmarkt in Europa mit einer installierten Stromerzeugungskapazität von rund 58 Gigawatt Ende 2022. Etwa 30 Prozent dieser Kapazitäten, rund 13.000 Windkraftanlagen, sind 15 Jahre oder länger in Betrieb und müssen durch neuere und effizientere Anlagen ersetzt werden. Klares Ziel: führender und verlässlicher unabhängiger Stromerzeuger werden Ewald Woste sagt zu den Herausforderungen der Energiewende: "Der Windkraftausbau war in den zurückliegenden Jahren beinahe zum Erliegen gekommen. Es ist gut, dass die Politik die Weichen jetzt konsequent in Richtung Erneuerbare Energien stellt. Wir haben seit unserer Gründung bewiesen, dass wir Energiewende können. Unser unternehmerisches Ziel ist klar: Wir wollen mit innovativen technologischen Konzepten ein führender und verlässlicher unabhängiger Stromerzeuger im deutschen Markt werden. Wir können das frische Kapital schnell und agil investieren, denn wir haben einen wichtigen Vorteil: Wir schleppen keine Bürden aus dem fossilen Zeitalter mit uns herum." Die Investoren Sandbrook Capital ist eine Investmentgesellschaft, die Unternehmen für die Umgestaltung der weltweiten Energieinfrastruktur aufbaut. Sandbrook leistet so einen beeindruckenden Beitrag zur Energiewende weltweit. Das Unternehmen wurde von fünf Partnern mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich der erneuerbaren Energien gegründet. Hauptsitz des Treibers der weltweiten Energiewende ist Stamford, CT, USA. Das Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) ist einer der größten kanadischen Pensionsinvestoren mit einem verwalteten Nettovermögen von 243,7 Mrd. CAD (Stand: 31. März 2023). Er verwaltet und investiert die ihm von der kanadischen Regierung übertragenen Beträge für die Pensionspläne des öffentlichen Dienstes auf Bundesebene, der kanadischen Streitkräfte, der Royal Canadian Mounted Police und der Reservisten. PSP Investments hat seinen Hauptsitz in Ottawa und seine Hauptgeschäftsstelle in Montréal. Die Investment Management Corporation of Ontario ("IMCO") ist ebenfalls ein kanadischer institutioneller Investor, der im Auftrag seiner staatlichen Kunden ein Vermögen von 73,3 Milliarden US-Dollar verwaltet und langfristig investiert. Als einer der größten institutionellen Anleger Kanadas investiert Imco weltweit mit einem besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit. Der Pensionsfonds hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada. Crestline Investors, Inc. wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Fort Worth, Texas. Es ist ein globales institutionelles Investmentmanagementunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 16,6 Milliarden US-Dollar. Crestline Europe LLP mit Sitz in London ist auf direkte Kapitalinvestitionen in widerstandsfähigen Industriesektoren in entwickelten Märkten Europas spezialisiert, die entweder durch Vermögenswerte besichert sind oder ein defensives Cashflow-Profil aufweisen.