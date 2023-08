Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Clans/Faeser

HANNOVER (dpa-AFX) - 'Münchner Merkur' zu Clans/Faeser

Es wird Zeit, dass der Westen Lukaschenko politisch schärfer ins Visier nimmt. Unternehmen die Demokratien dieser Erde genug gegen diese wahrhaft düstere Gestalt der Weltgeschichte? Verdient nicht die Opposition von Belarus, die vitaler und mutiger ist als die russische, mehr Unterstützung? Lukaschenko mag so breitbeinig auftreten, wie er will - man wird trotz alledem das Gefühl nicht los, sein Regime könne politisch eher kippen als das in Moskau. Was genau aber tun wir, um jene zu stärken, die sich genau dies vorgenommen haben? In Belarus geht es nicht nur um Belarus. Eine demokratiepolitische Kettenreaktion, die in Minsk beginnt, könnte globale Bedeutung bekommen./kkü/DP/zb