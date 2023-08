US-Anleihen starten kaum verändert - Zehnjährige Rendite knapp über 4 Prozent

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch wenig verändert in den Handel gestartet. Damit haben sich die Kurse nach den Gewinnen vom Vortag vorerst stabilisiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel geringfügig um 0,06 Prozent auf 111,34 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen betrug 4,02 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Auftakt am Markt für US-Anleihen. Auch im weiteren Handelsverlauf ist mit eher wenig Kursbewegung zu rechnen. Es stehen keine wichtigen US-Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Donnerstag werden neue Inflationsdaten veröffentlicht, die für die Zinspolitik der US-Notenbank wichtig sind./jkr/jsl/jha/